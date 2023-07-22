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Yaşam
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Doğa ile buluşmak isteyenlerin yeni rotası

2023-07-22 13:07:25
Doğa ile buluşmak isteyenlerin yeni rotası

Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler Samandere Şelalesi'ni ziyaret ediyor.

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Foto - Doğa ile buluşmak isteyenlerin yeni rotası

Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan Samandere Şelalesi, haftanın her günü hizmet vererek vatandaşları doğa ile buluşturuyor.

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Foto - Doğa ile buluşmak isteyenlerin yeni rotası

Düzce’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, vatandaşlarda sıcaklardan kaçmak için doğal alanlara akın ediyor.

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Foto - Doğa ile buluşmak isteyenlerin yeni rotası

Bu çerçevede Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan Samandere Şelalesi Sosyal tesisleri haftanın her günü vatandaşlara hizmet etmek için açık tutuluyor. Düzce Belediyesi vatandaşları doğa harikası ile buluşmaya davet ederken, “Gürül gürül akan şelale kümesi, yürüyüş yolları, yemyeşil bir doğa harikası sizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

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