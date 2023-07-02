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Yaşam
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Doğa ile baş başa kalınacak rota

2023-07-02 14:21:46
Doğa ile baş başa kalınacak rota

Kars'taki eko turizm alanı, doğayla baş başa vakit geçirme imkanı sunuyor .

#1
Foto - Doğa ile baş başa kalınacak rota

Sarıçam ormanları ve eşsiz doğasıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hizmete giren "eko turizm" alanı, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Doğa ile baş başa kalınacak rota

Tarım ve Orman Bakanlığınca Sarıkamış'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi Eko Turizm Alanı şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor.

#3
Foto - Doğa ile baş başa kalınacak rota

Doğu Ekspresi, kültür turları ve tatil için bölgeye gelen insanlar, sarıçam ağaçlarıyla çevrili eko turizm alanında doğayla baş başa olmanın keyfini yaşıyor.

#4
Foto - Doğa ile baş başa kalınacak rota

Doğaseverlerden Ahmet Taştan, Sarıkamış'ın muhteşem bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

#5
Foto - Doğa ile baş başa kalınacak rota

Taştan, doğanın korunması gerektiğini ifade ederek, "İnsanlar lütfen doğayı kirletmesinler, sahip çıksınlar. Çünkü Sarıkamış’ın bulunmaz doğası, havası var. İnsanlar bu temiz havanın, doğanın tadını çıkarsınlar." dedi.

#6
Foto - Doğa ile baş başa kalınacak rota

Demet Özdemir de alanın tamamen bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Eko turizm alanımız çok güzel olmuş. Tam bir doğa harikası. Çoluk çocuk gelip burada piknik yapıyoruz. İnsanlarımızın daha duyarlı ve temiz olmaları gerekiyor, ormanlar bizim yaşam alanımız." diye konuştu.

#7
Foto - Doğa ile baş başa kalınacak rota

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