Doğa ile baş başa kalınacak rota

Demet Özdemir de alanın tamamen bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Eko turizm alanımız çok güzel olmuş. Tam bir doğa harikası. Çoluk çocuk gelip burada piknik yapıyoruz. İnsanlarımızın daha duyarlı ve temiz olmaları gerekiyor, ormanlar bizim yaşam alanımız." diye konuştu.