Diyarbakır'ın fethinin 1384. yılı

Diyarbakır'ın sahabeler kenti olduğunu, 1384 yıl önce İslam ordusunun kenti fethettiğini belirten Su, şöyle konuştu: "O tarihten günümüze kadar şehrimizde Ezan-ı Muhammedi dinmemiştir. Hep minarelerimizde Ezan-ı Muhammedi okunmuştur. 1071 ile Anadolu'nun kapıları açılmış, Anadolu İslam ile müşerref olmuş. O tarihten bugüne gönderlerimizden ay yıldızlı bayrağımız, minarelerimizden Ezan-ı Muhammedimiz asla inmemiş, dinmemiştir. İnşallah kıyamete kadar da bayrağımız inmeyecek, ezanımız dinmeyecektir."