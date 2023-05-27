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Yaşam
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Diyarbakır'ın fethinin 1384. yılı

2023-05-27 09:39:59
Diyarbakır'ın fethinin 1384. yılı

Diyarbakır'ın fethinin 1384. yılı için yürüyüş düzenlendi.

#1
Foto - Diyarbakır'ın fethinin 1384. yılı

Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1384. yıl dönümü dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı. Fetih Camisi'nden sabah namazı sonrası meşaleler eşliğinde başlayan yürüyüş, Hz. Süleyman Camisi'ne kadar sürdü.

#2
Foto - Diyarbakır'ın fethinin 1384. yılı

Cami yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu dualar okudu. Vali Ali İhsan Su, burada yaptığı açıklamada, fethin yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

#3
Foto - Diyarbakır'ın fethinin 1384. yılı

Diyarbakır'ın sahabeler kenti olduğunu, 1384 yıl önce İslam ordusunun kenti fethettiğini belirten Su, şöyle konuştu: "O tarihten günümüze kadar şehrimizde Ezan-ı Muhammedi dinmemiştir. Hep minarelerimizde Ezan-ı Muhammedi okunmuştur. 1071 ile Anadolu'nun kapıları açılmış, Anadolu İslam ile müşerref olmuş. O tarihten bugüne gönderlerimizden ay yıldızlı bayrağımız, minarelerimizden Ezan-ı Muhammedimiz asla inmemiş, dinmemiştir. İnşallah kıyamete kadar da bayrağımız inmeyecek, ezanımız dinmeyecektir."

#4
Foto - Diyarbakır'ın fethinin 1384. yılı

Daha sonra, Vali Ali İhsan Su ile eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yürüyüşe katılanlara çorba ikram etti.

#5
Foto - Diyarbakır'ın fethinin 1384. yılı

Etkinliğe, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 8 Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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