Danimarka'da Türkiye krizi: Milyonlarca kron zarar ettiler

Kopenhag’daki oteller son yıllarda Türkiye kaynaklı rezervasyonlarda olağan dışı bir artışla karşı karşıya. Ancak bu rezervasyonların önemli bir bölümü son anda iptal ediliyor veya müşteriler otele hiç gelmiyor. TR724’ün haberine göre, Danimarka Otel ve Restoran İşletmecileri Birliği HORESTA’nın yaptığı araştırmaya göre, Kopenhag’daki üye otellerin yüzde 86’sı Türkiye kaynaklı rezervasyonlarda benzer sorunlar yaşadığını bildirdi.