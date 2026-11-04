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Ekonomi
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Danimarka'da Türkiye krizi: Milyonlarca kron zarar ettiler

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Danimarka'da Türkiye krizi: Milyonlarca kron zarar ettiler

Danimarka'daki bazı otel işletmeleri Türk müşteriler konusunda isyan bayrağını çekti. İşetmeler milyonlarca kron zarardan söz ediyor.

#1
Foto - Danimarka'da Türkiye krizi: Milyonlarca kron zarar ettiler

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki oteller, Türkiye’den yapılan ancak müşterilerin gelmediği veya son anda iptal edilen rezervasyonlar nedeniyle milyonlarca kron zarar ettiklerini açıkladı. Otel işletmecileri, rezervasyonların yalnızca Schengen vizesi almak amacıyla yapılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

#2
Foto - Danimarka'da Türkiye krizi: Milyonlarca kron zarar ettiler

Kopenhag’daki oteller son yıllarda Türkiye kaynaklı rezervasyonlarda olağan dışı bir artışla karşı karşıya. Ancak bu rezervasyonların önemli bir bölümü son anda iptal ediliyor veya müşteriler otele hiç gelmiyor. TR724’ün haberine göre, Danimarka Otel ve Restoran İşletmecileri Birliği HORESTA’nın yaptığı araştırmaya göre, Kopenhag’daki üye otellerin yüzde 86’sı Türkiye kaynaklı rezervasyonlarda benzer sorunlar yaşadığını bildirdi.

#3
Foto - Danimarka'da Türkiye krizi: Milyonlarca kron zarar ettiler

HORESTA Direktörü Jeppe Møller Herskind, rezervasyonların vize başvurularında konaklama belgesi olarak kullanılmasından endişe ettiklerini belirtti. Herskind, bazı otellerin birkaç milyon kron gelir kaybına uğradığını, sektör genelindeki zararın ise çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

#4
Foto - Danimarka'da Türkiye krizi: Milyonlarca kron zarar ettiler

Başkentte faaliyet gösteren Go Hotels’in Operasyon Direktörü Christopher Valentin de rezervasyonların büyük bölümünün gerçekleşmediğini, bazı işlemlerde geçersiz kredi kartları kullanıldığı için iptal ücreti bile tahsil edilemediğini anlattı.

#5
Foto - Danimarka'da Türkiye krizi: Milyonlarca kron zarar ettiler

Danimarka Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’den yapılan vize başvuruları 2024’te 10 bin 727 iken 2025’te 44 bin 582’ye yükseldi. Başvuru sayısı 2026’da ise 70 bini aştı. Otel işletmecileri, bazı kişilerin Danimarka üzerinden Schengen vizesi aldıktan sonra rezervasyonlarını iptal ederek başka Avrupa ülkelerine seyahat ettiğinden şüpheleniyor.

#6
Foto - Danimarka'da Türkiye krizi: Milyonlarca kron zarar ettiler

Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği de daha önce vize başvurularında gerçekte ziyaret edilmesi planlanan ülkenin belirtilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Otelcilik sektörü, yaşananların araştırılması için yetkililere çağrı yaparken rezervasyonların vize suistimali amacıyla yapıldığı yönündeki şüpheler henüz resmî olarak doğrulanmış değil. TURİZM AKTÜEL

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