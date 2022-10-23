2022-10-23 14:54:52 Diyarbakır’dan 6’lı masaya fena göndermeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır’a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır’a geldi.
Cumhurbaşkanını karşılayan vatandaşlardan 6'lı masa ittifakına karşı göndermeli pankartlar açıldı. İşte o pankartta yazanlar...
Reis, paradan 6 sıfırı sen attın, 2023'te altı sıfırı da biz atacağız.
Diyarbakır etrafında bağlar var. Altılı masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz.
Malatya’dan özel uçakla Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından yola çıkarak konuşma yapmak üzere meydana geldi.
Erdoğan, yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yaparken kalabalığa hitap edecek. Toplu açılış sonrasında Erdoğan’ın programlarının basına kapalı olarak devam edeceği bildirildi.
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