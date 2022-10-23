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Gündem
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Diyarbakır’dan 6’lı masaya fena göndermeler

2022-10-23 14:54:52
Diyarbakır’dan 6’lı masaya fena göndermeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır’a geldi.

#1
Foto - Diyarbakır’dan 6’lı masaya fena göndermeler

Cumhurbaşkanını karşılayan vatandaşlardan 6'lı masa ittifakına karşı göndermeli pankartlar açıldı. İşte o pankartta yazanlar...

#2
Foto - Diyarbakır’dan 6’lı masaya fena göndermeler

Reis, paradan 6 sıfırı sen attın, 2023'te altı sıfırı da biz atacağız.

#3
Foto - Diyarbakır’dan 6’lı masaya fena göndermeler

Diyarbakır etrafında bağlar var. Altılı masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz.

#4
Foto - Diyarbakır’dan 6’lı masaya fena göndermeler

Malatya’dan özel uçakla Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından yola çıkarak konuşma yapmak üzere meydana geldi.

#5
Foto - Diyarbakır’dan 6’lı masaya fena göndermeler

Erdoğan, yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yaparken kalabalığa hitap edecek. Toplu açılış sonrasında Erdoğan’ın programlarının basına kapalı olarak devam edeceği bildirildi.

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