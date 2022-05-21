Diyarbakır'da Off-Road Festivali

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festival kapsamında geceyi Lice ilçesinde kampta geçiren pilotlar, çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar zorlu parkurlardan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı. Festivale katılan vatandaşlar, off-road araçları önünde fotoğraf çektirdi. Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de off-road aracına binerek parkuru gezdi. Vali Ali İhsan Su, festivalde yaptığı konuşmada, Lice'de çok güzel ve önemli bir festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Diyarbakır'ın 12 bin yıllık tarihi bir geçmişi bulunduğunu belirten Su, şehrin dağları, ovaları, nehirleri, tarihi yerleri ve gastronomisiyle gezilecek ve görülecek medeniyetler beşiği bir kent olduğunu kaydetti. Bu tür etkinliklerin kentin tanıtımında önemli olduğunu dile getiren Su, "Ülkemizin değişik illerinden gelen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada heyecan ve adrenalini yüksek sahneler yaşattılar. Vatandaşlarımız, gençlerimiz son derece memnun. Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu çok önemli. İnşallah bu güzellikler bundan sonra da sürecek. Diyarbakır'ımızı her alanda en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Burada yapılan off-road etkinliği çok güzeldi. Çok hoş bir parkur oluşturduk ve heyecanı yüksek bir sporla vatandaşlarımızı buluşturduk. Bu tür aktiviteler gençlerimiz için çok önemli. İnşallah bu tür çalışmalara devam edeceğiz." dedi. Su, tüm vatandaşları Diyarbakır'ı görmeye, gezmeye ve güzelliklerini paylaşmaya davet etti. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Evlice ise festival ile gençleri sporla buluşturduklarını ve bundan sonra da bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de böyle bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.