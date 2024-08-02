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Aktüel
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Diyarbakır’da iki tır ile otomobil çarpıştı

2024-08-02 14:48:14
Diyarbakır’da iki tır ile otomobil çarpıştı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Diyarbakır’da iki tır ile otomobil çarpıştı

Merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Ergani Karayolu Yaytaş Mahallesi mevkisinde V.K. idaresindeki 07 DEA 61 plakalı ve E.K. İdaresindeki 72 AA 243 plakalı tır ile H.K. idaresindeki 46 BR 450 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#2
Foto - Diyarbakır’da iki tır ile otomobil çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle sürücü H.K., eşi M.K. ve çocukları, Ş.K., H.K. ile M.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan üç çocuktan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

#3
Foto - Diyarbakır’da iki tır ile otomobil çarpıştı

Olayla ilgili inceme devam ederken, gözaltına alınan tır sürücülerinin jandarmadaki işlemler sürüyor.

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