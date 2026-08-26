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Tasitlendirmeden yararlanmak için son günler! Vergi borcu bulunan mükellefler dikkat!

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Tasitlendirmeden yararlanmak için son günler! Vergi borcu bulunan mükellefler dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan düzenleme kapsamında, belirli kamu alacakları için tecil ve taksitlendirme imkanı bulunuyor.

#1
Foto - Tasitlendirmeden yararlanmak için son günler! Vergi borcu bulunan mükellefler dikkat!

Düzenleme, vadesi gelen ancak belirlenen tarihe kadar ödenmeyen bazı borçları kapsıyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, harçlar, trafik para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredileri kapsam dahilindeki borçlar arasında yer alıyor. Ancak tüm kamu alacakları için taksitlendirme yapılamıyor. ÖTV, 2026 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi geçici vergileri ile bunlara bağlı bazı cezalar, gecikme faizleri ve zamları kapsam dışında tutuluyor. Bu vergilere ilişkin beyannamelerden doğan damga vergileri ve bağlantılı gecikme zamları da taksitlendirilemiyor.

#2
Foto - Tasitlendirmeden yararlanmak için son günler! Vergi borcu bulunan mükellefler dikkat!

72 AYA KADAR TAKSİT UYGULANABİLİYOR KDV dışındaki uygun borçlar için azami 72 aya kadar taksitlendirme yapılabiliyor. KDV borçlarında ise en fazla 12 aylık taksit seçeneği uygulanıyor. Taksitlendirmede yıllık tecil faizi oranı yüzde 29 olarak belirlenmiş durumda. Teminat şartları da borcun miktarına göre değişiyor. 10 milyon lirayı aşmayan borçlar için teminat alınmadan işlem yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki borçlarda 10 milyon lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat isteniyor.

#3
Foto - Tasitlendirmeden yararlanmak için son günler! Vergi borcu bulunan mükellefler dikkat!

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDAN YAPILABİLİYOR Taksitlendirme başvurusu için vergi dairesine gitmek zorunlu değil. Mükellefler, GİB'in resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapan mükellefler, taksitlendirmeye uygun borçlarını görüntüleyerek kendileri için uygun ödeme planını seçebiliyor ve başvurularını online olarak tamamlayabiliyor.

#4
Foto - Tasitlendirmeden yararlanmak için son günler! Vergi borcu bulunan mükellefler dikkat!

SON BAŞVURU TARİHİ 31 AĞUSTOS Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurunun ardından ilk taksidin 30 Eylül'e kadar ödenmesi, sonraki taksitlerin ise aylık olarak yatırılması gerekiyor.

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