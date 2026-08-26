Tasitlendirmeden yararlanmak için son günler! Vergi borcu bulunan mükellefler dikkat!

Düzenleme, vadesi gelen ancak belirlenen tarihe kadar ödenmeyen bazı borçları kapsıyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, harçlar, trafik para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredileri kapsam dahilindeki borçlar arasında yer alıyor. Ancak tüm kamu alacakları için taksitlendirme yapılamıyor. ÖTV, 2026 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi geçici vergileri ile bunlara bağlı bazı cezalar, gecikme faizleri ve zamları kapsam dışında tutuluyor. Bu vergilere ilişkin beyannamelerden doğan damga vergileri ve bağlantılı gecikme zamları da taksitlendirilemiyor.