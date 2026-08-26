Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi
SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde hem asgari ücret maratonuna ilişkin masadaki senaryoları aktardı hem de Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAT) detaylarını paylaştı. Karakaş, yeni dönemde sosyal yardımların SERBİS sistemi üzerinden tamamen şeffaf ve ölçülebilir kriterlerle dağıtılacağını belirtirken, asgari ücrette yüzde 50'ye varan artış formüllerinin konuşulduğunu ve açlık sınırının altında kalmayacak bir rakamın hedeflendiğini vurguladı.