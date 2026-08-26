Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

'KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?' "Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu: Ocak ayında asgari ücrette yüzde 50'lik bir zam görebiliriz. Bu yüzde 50'lik zam birdenbire tek seferde olabilir veya yüzde 30 artı yüzde 20 ya da artı yüzde 25 seçimin durumuna göre ara zam şeklinde de olabilir. Yani iki formül söz konusu: Birinci formül Ocak ayında defaten, yani bir kereden P civarında bir zam. Bu yapılmazsa ne olur? Gerçekleşen enflasyon civarında yüzde 30'luk bir zam, ardından Temmuz'da bir ara zamla yine yüzde 50'nin üzerine çıkarılması gibi formüller konuşuluyor."