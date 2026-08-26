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Ekonomi
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Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

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Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde hem asgari ücret maratonuna ilişkin masadaki senaryoları aktardı hem de Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAT) detaylarını paylaştı. Karakaş, yeni dönemde sosyal yardımların SERBİS sistemi üzerinden tamamen şeffaf ve ölçülebilir kriterlerle dağıtılacağını belirtirken, asgari ücrette yüzde 50'ye varan artış formüllerinin konuşulduğunu ve açlık sınırının altında kalmayacak bir rakamın hedeflendiğini vurguladı.

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Foto - Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

SGK Uzmanı İsa Karakaş, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında milyonların merak ettiği Aile Destek Sistemi'nin detaylarını ve yeni döneme ilişkin asgari ücret beklentilerini açıkladı. Sistemin kapsayacağı grupları tek tek sıralayan Karakaş, kulislerde konuşulan rakamları ve maaş artış senaryolarını canlı yayında değerlendirdi. İşte detaylar ve tüm rakamlar... SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayın programında Aile Destek Sistemi'nin detaylarını ve asgari ücret artış senaryolarını şu sözlerle aktardı:

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Foto - Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

'MÜJDELER DÖNEMİNE GİRDİK: YARDIMLARDA GETAT DÖNEMİ BAŞLIYOR' "Müjdeler dönemine girdik. Sadece emekliler, çalışanlar değil; özellikle yoksul kesim açısından da çok önemli adımlar atılacağını somut bir şekilde görmeye başladık. Şimdi biliyorsunuz sosyal yardımlar Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla dağınık bir şekilde yapılıyor ve gerçekten bir şeye de dokunmuyor. Şimdi hükümet daha modern bir sisteme geçiyor. Modern bir sistem derken biz buna GETAT diyoruz. Yani Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi."

#3
Foto - Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

"Ekim ayında Meclis açıldığı zaman genel bütçe gündeme gelecek. Dolayısıyla genel bütçe geldiği zaman bütün emeklilerin, memurların, vatandaşın gözünün bu bütçede olması lazım. Çünkü bu bütçe son derece önemli. Bizim aldığımız kulis bilgisine göre bütçede bu sene, önceki yıllardan son derece farklı olarak aile, sosyal yardımlar, emekliler ve çalışanlarla ilgili önemli paylar ayrılacak. Bu minvalde ailelere yönelik sosyal yardım miktarları katlanacak, bu çok sağlam bir bilgi."

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Foto - Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

"MÜTEVELLİ HEYETİ DEĞİL 'SERBİS' ÖLÇECEK" "2027'ye doğru geldiğimiz zaman Maliye Bakanı'nın da açıklamış olduğu sistem yürürlüğe girmiş olacak. Artık öyle ilçelerde mütevelli heyetinin bakıp da karar vermesinin önüne geçilecek. Daha şeffaf bir sisteme geçilecek ve GETAT diye bir sistem olacak. Bu sistemde mütevelli heyetinin öngördüğü kriterler sadece asgari ücret değil; SERBİS diye bir ölçü olacak."

#5
Foto - Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

"SERBİS nedir? Yani Sosyo-Ekonomik Risk Düzeyi'ne bakılacak bütün ailenin. Nasıl bakılacak? Bütünleşik bir sistemle; vatandaşın tapudaki durumu, SGK'daki bilgisi, maaş alıp almadığı, bankalardaki durumu... Dolayısıyla daha akılcı ve gerçekçi bir sistem olacak. Bu sistemde kayırmaların olması da mümkün olmayacak çünkü sistem tamamen şeffaf bir düzeyde olacak. Hükümet 2027'de muslukları aileye, emeklilere ve çalışanlara doğru akıtacak."

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Foto - Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

ASGARİ ÜCRETTE MASADAKİ İKİ FORMÜL VE YÜZDE 50 ZAM BEKLENTİSİ "Şu anda Meclis tatilde ve bütün milletvekilleri sahada, AK Parti teşkilatı sahada. Bundan sonraki tek gündem artık vatandaşın kendisi, emeklinin kendisi. 28 bin lirayla değil bir ailenin, bir kişinin bile ay sonunu getirmesi mümkün değil. Önceki yıllarda, 2025 yılına baktığımız zaman emeklilere Temmuz'da ara zam yapıldı, memurlara, işçilere yapıldı; ama asgari ücret sabit kaldı. Asgari ücrete ara zam gelmediği zaman maalesef özel sektörün yüzde 70'inden fazlası beyaz yaka dahil hiç kimseye ara zam yapmıyor. Dolayısıyla özel sektörde çalışanlar arasında olağanüstü bir tepki var."

#7
Foto - Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

'KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?' "Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu: Ocak ayında asgari ücrette yüzde 50'lik bir zam görebiliriz. Bu yüzde 50'lik zam birdenbire tek seferde olabilir veya yüzde 30 artı yüzde 20 ya da artı yüzde 25 seçimin durumuna göre ara zam şeklinde de olabilir. Yani iki formül söz konusu: Birinci formül Ocak ayında defaten, yani bir kereden P civarında bir zam. Bu yapılmazsa ne olur? Gerçekleşen enflasyon civarında yüzde 30'luk bir zam, ardından Temmuz'da bir ara zamla yine yüzde 50'nin üzerine çıkarılması gibi formüller konuşuluyor."

#8
Foto - Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

"AÇLIK SINIRININ ALTINDA BİR ASGARİ ÜCRET OLMAYACAK" "Aralık ayında Komisyon toplanacak ve durum kesinleşecek. Düşük bir asgari ücretle girilmesi mümkün değil. Neden? Asgari ücret şimdi 28 bin, açlık sınırı 37 bini geçti. Ocak ayına geldiğimiz zaman açlık sınırının altında bir asgari ücretin olmamasına dikkat edecekler. Bakın dikkatinizi çekiyorum; bekar bir işçi için demiyorum, yoksulluk sınırı demiyorum, açlık sınırı diyorum. Açlık sınırı ne demek? Sadece mutfak."

#9
Foto - Asgari ücrette iki zam formülü gündemde: İsa Karakaş rakam verdi

ŞUBAT AYINDA CEPLERE GİRECEK "Zam yapılması elzem. Çünkü Şubat ayında cebine girecek. 2027 Şubat ayına kadar geldiğimiz zaman bugün 37 bin civarında olan açlık sınırına zaten yüzde 50'lik zam yapsanız bile yetişmiyor. Böyle bir durum var arkadaşlar."

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