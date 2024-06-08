2024-06-08 14:08:39 Diyanetin Mekke'deki mutfağından her gün 30 bin hacı adayına 5 çeşit Türk lezzeti
Suudi Arabistan’da en iyi ekip seçilen Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk hacılarının kaldığı otellere günde 2 öğün olarak 5 çeşit yemek ve 8 çeşit salata-tatlı servisi yapıyor. Hac organizasyonu içerisinde Suudi Arabistan’da en iyi ekip seçilen Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke-i Mükerreme’de Türk hacılarının kaldığı otellere günde 2 öğün olarak 5 çeşit yemek ve 8 çeşit salata-tatlı servisi yapıyor. Bütün otellerde Diyanet’in hacılarına 65 Türk aşçının büyük bir titizlikle hazırladığı 2 ana seçmeli yemek ve 8 çeşit salata-tatlı servisi verilmeye başlandı.