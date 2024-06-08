Diyanetin Mekke'deki mutfağından her gün 30 bin hacı adayına 5 çeşit Türk lezzeti

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hacı adaylarına en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Ali Erbaş, “Özellikle hijyen açısından yemek hizmetlerini çok önemsiyoruz. Bizim mutfak kültürümüze uygun yemeklerimizi hacılarımıza sunuyoruz. Aşçılarımızı da Türkiye’den getiriyoruz. Bu mutfakta günlük 30 bin kişiye yemek hazırlıyoruz. Hac mevsiminin sonuna kadar bu çalışmaları devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.