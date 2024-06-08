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Diyanetin Mekke'deki mutfağından her gün 30 bin hacı adayına 5 çeşit Türk lezzeti

2024-06-08 14:08:39
Diyanetin Mekke'deki mutfağından her gün 30 bin hacı adayına 5 çeşit Türk lezzeti

Suudi Arabistan’da en iyi ekip seçilen Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk hacılarının kaldığı otellere günde 2 öğün olarak 5 çeşit yemek ve 8 çeşit salata-tatlı servisi yapıyor. Hac organizasyonu içerisinde Suudi Arabistan’da en iyi ekip seçilen Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke-i Mükerreme’de Türk hacılarının kaldığı otellere günde 2 öğün olarak 5 çeşit yemek ve 8 çeşit salata-tatlı servisi yapıyor. Bütün otellerde Diyanet’in hacılarına 65 Türk aşçının büyük bir titizlikle hazırladığı 2 ana seçmeli yemek ve 8 çeşit salata-tatlı servisi verilmeye başlandı.

#1
Foto - Diyanetin Mekke'deki mutfağından her gün 30 bin hacı adayına 5 çeşit Türk lezzeti

Şeytan taşlama (Cemerat) bölgesinin hemen yakınında yeni kiralanan mutfak, trafiğin kilit olduğu zamanlarda Türk hacı adaylarının bulunduğu otellere kolayca ulaşım imkanı sağlarken, yeni nesil mutfak ekipmanları ile hijyen şartları üst seviyede tutuluyor. Özel taşıma kapları ile otellere nakledilen, yemekler yolda 6 saat muhafaza edilebilecek şekilde özel sıcak ve soğuk zincir ile gönderiliyor.

#2
Foto - Diyanetin Mekke'deki mutfağından her gün 30 bin hacı adayına 5 çeşit Türk lezzeti

Türkiye’den seçilen özel aşçıların hizmet verdiği mutfakta 65 Türk aşçı ile 150 yerel personel toplamda 215 kişi hizmet veriyor. Sabah kahvaltıları 05.00’te otellerde olurken, akşam yemeği ise 16.00-17.00 arası otellere ulaşıyor. Ayrıca personele öğle ve gece kumanyaları da veriliyor. Büyük bir şevkle görev yapan 65 Türk aşçı ise, dillerinde tesbihat ile büyük kazanları karıştırırlarken, "Hacılarımızın duasını alsak yeter" diyorlar.

#3
Foto - Diyanetin Mekke'deki mutfağından her gün 30 bin hacı adayına 5 çeşit Türk lezzeti

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hacı adaylarına en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Ali Erbaş, “Özellikle hijyen açısından yemek hizmetlerini çok önemsiyoruz. Bizim mutfak kültürümüze uygun yemeklerimizi hacılarımıza sunuyoruz. Aşçılarımızı da Türkiye’den getiriyoruz. Bu mutfakta günlük 30 bin kişiye yemek hazırlıyoruz. Hac mevsiminin sonuna kadar bu çalışmaları devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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