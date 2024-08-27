Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hadisin daha nitelikli bir şekilde öğretiminin yapılması çok önemli”

O yüzden bizim alimlerimiz sadece tefsir, hadis, fıkıh, kelam yani bizim bugün Kur'an ilimleri dediğimiz o ilimlerle ilgilenmiş değil, aynı zamanda tıpla, matematikle ilgilenmiş bu alanlarda çok büyük eserler vermiş” diye konuştu. Programa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin ile Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ da katıldı.