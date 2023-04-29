Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gençlik mesajı

Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) başarıya ulaşmasını sağlayan en önemli vasıtalardan birisinin gençler olduğunu ifade ederek, Bugün de gençlerin bu İslam çizgisini devam ettirmesi gerektiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı çalışmalarda hep gençleri öncelediklerine işaret eden Başkan Erbaş, “Genel müdürlüklerimiz içerisinde gençlerimizi önceleyen pek çok faaliyetimiz var. Dini yayınlarımızda gençlerimize yönelik yayınlarımızı nasıl arttırabiliriz? Daha nitelikli faaliyetleri dergilerimiz aracılığıyla nasıl yapabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz.” şeklinde konuştu. “Gençlik sıkıntısı çeken bir ülke değiliz” Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan personelin yaş ortalamasının otuz yaşın altında olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: “İlahiyat fakültesi hocalarımızdan her zaman istifade ediyoruz. Camilerimiz onlar için açık. İstiyoruz ki ilahiyat fakültesi hocalarımız gençlerimizi toplasın gelsinler, camilerimizde, mihraplarda, kürsülerde ders yapsınlar. Gençlik merkezimizin dolup taşmasını arzu ediyoruz. Ne kadar çok genç gelirse, kızlarımız, erkeklerimiz ne kadar çok gençlik merkezimizden istifade ederse biz o kadar mutlu olacağız. Çok şükür gençlik sıkıntısı çeken bir ülke değiliz. Geleceği kendilerine emanet edeceğimiz gençlerimizi daha iyi yetiştirmek için büyük bir gayretin içerisinde olacağız.”