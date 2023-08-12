Diyabet deyip geçmeyin! Bakın bu hastalık nelere yol açıyor

Bilge, “Diyabet, hücrelerde enerji için kullanılması gereken şekerin, hücre yerine kanda şekerin yüksek bulunmasına denilmektedir. Diyabeti tamamen yok edecek bir tedavi bulunmamaktadır yalnız kontrol altında tutulması gereken kronik bir hastalıktır. Kontrol altında tutulamazsa sonuçları hastalar açısında ağır olabilmektedir. Diyabet, ilaç kullanılsa dahi kontrolsüz gitmesi neticesinde hastanın hayatına ve yaşam konforuna etki edecek birçok komplikasyona (istenmeyen sonuçlara) yol açabilmektedir. En önemlileri kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, körlük, bacak ampütasyonu gibi ağır sonuçları olan hastalıklara kapı aralayabilmektedir” dedi.