Dişleri doğal yollarla beyazlatmak için teknikler

Dişlerinizi ne zaman fırçalamalısınız? Dişlerdeki bakteriler, şekeri aside dönüştürerek çürüklere neden olabilir. Bunlar zamanla gelişir. Yakın zamanlara kadar diş hekimleri yemeklerden sonra dişlerinizi fırçalamadan önce 30 dakika beklemenizi tavsiye ederdi. Günümüzde diş uzmanları, dişlerin hızla florür alabilmesi için yemekten hemen sonra fırçalamayı önermektedir. Az yağlı ürünler diş çürümesini önlemeye yardımcı olur mu? Diyet ürünleri daha az şeker içerir ancak bununla birlikte dişlere saldıran daha fazla asit içeriğine sahiptir. Bu nedenle tükettikten sonra dişlerinizi fırçalamanız gerekir. Elektrikli diş fırçaları daha mı etkili? Elektrikli diş fırçaları normal fırçalardan daha etkilidir. Dişleri daha iyi temizlerler.Ancak, dişlerinizi düzenli olarak en az 2 dakika boyunca temizlerseniz, normal bir fırça ile de harika sonuçlar alabilirsiniz. Her gün diş ipi kullanılmalı mı? Zaman, çürük gelişiminde önemli bir faktördür. Dişleriniz ne kadar uzun süre krili bırakırsanız, çürüklerin oluşma olasılığı o kadar artar. Bu nedenle diş ipleri günde en az bir kez kullanılmalıdır. Dişlerinizin arasındaki boşlukları temizlemek için diş ipi veya diş arası fırçası kullanabilirsiniz. Dişlerinizi temizledikten sonra ağzınızı durulamalı mısınız? Eski günlerde kural dişleri fırçaladıktan sonra ağzı çalkalamaktı. Günümüzde diş hekimleri, koruyucu etkisi olduğu için florürün dişlerde mümkün olduğunca uzun süre tutulmasını önermektedir. Bu yüzden dişlerinizi fırçalayın ve ardından diş macununu tükürdükten sonra çok fazla çalkalama yapmamaya dikkat edin.