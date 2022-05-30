Dişleri doğal yollarla beyazlatmak için teknikler

Dişleri doğal olarak beyazlatmak için 10 teknik Diş erozyonunun ana nedeni yaşlanma olmakla birlikte, beslenme de büyük bir faktördür. Hafif gözenekli, emaye yediklerinizle dolar. Bu nedenle çok renkli yiyecekleri (kırmızı meyveler, çikolata) çiğnerken dişler hızla koyu renk alır. Ortadan kaybolması için basit bir fırçalama yeterlidir. Ancak bazı yiyecekler (soslar, tatlılar) ve belirli içecekler (kahve, çay) dişleri çok daha fazla lekeler, dişlere zamanla donuk sarımsı veya kahverengi bir renk verir. Dişlere parlaklık, canlılık ve beyazlık kazandırmak için diş kimyasallarının kullanımından çok daha az aşındırıcı olan doğal çözümler vardır. İşte dişlerinizi günlük ve doğal ürünlerle beyazlatmak için etkili ipuçları.