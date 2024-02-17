Dışarıda kahve içmeye tövbe ettirmişti! Fincana tükürmesiyle gündeme gelen işletmeciden ilginç savunma! Senin ağzın ne söylüyor böyle Hacı abi

Edirne’de Erasta AVM’de işletmeci olan ve kahve fincanını temizleyerek Türkiye gündemine oturan Hacı Zorlu, yaklaşık 400 bin lira zarara uğradığı belirterek, “Kahve fincanını ıslak mendil ile siliyordum. Baktım içindeki toz çıkmıyor bende bardağa üfledim ve sildim. Tükürük olayı kesinlikle yoktur. Fincanlarda kahve satışı yapmak kesinlikle yasaktır. Bu fincanlar görsel olarak burada durmaktadır. Kahve fincanlarını kutusundan çıkarıyoruz, paketliyoruz ve gelen müşteriye veriyoruz. Biz bu bardak ile herhangi bir müşteriye kahve sunmuyoruz. Benim bu kahveyi fincanda verebilmem için burada masam, sandalyem olması gerekiyor. ￼Şu anda burada öyle bir şey de yok ve biz burada sadece paket kahve satıyoruz. Ben fincanda kahveyi müşteriye ikram ediyormuşum gibi gösterildi ve bu nedenle burada ben mağdur oldum” dedi.