2024-02-17 15:41:56 Dışarıda kahve içmeye tövbe ettirmişti! Fincana tükürmesiyle gündeme gelen işletmeciden ilginç savunma! Senin ağzın ne söylüyor böyle Hacı abi
Edirne'deki bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan işletmeci, fincanları tükürerek temizlerken yakalanmıştı. Tepki çeken olayın ardından ekipler çalışma ruhsatı da olmayan iş yerini mühürledi. Ardından sözleşmesi feshedilen o işletmeci ilginç bir savunma yaptı. Mide bulandıran görüntülerin sahibi Hacı Zorlu, "Kahve fincanını ıslak mendil ile siliyordum. Baktım içindeki toz çıkmıyor bende bardağa üfledim ve sildim" dedi.