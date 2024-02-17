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Dışarıda kahve içmeye tövbe ettirmişti! Fincana tükürmesiyle gündeme gelen işletmeciden ilginç savunma! Senin ağzın ne söylüyor böyle Hacı abi

2024-02-17 15:41:56
Dışarıda kahve içmeye tövbe ettirmişti! Fincana tükürmesiyle gündeme gelen işletmeciden ilginç savunma! Senin ağzın ne söylüyor böyle Hacı abi

Edirne'deki bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan işletmeci, fincanları tükürerek temizlerken yakalanmıştı. Tepki çeken olayın ardından ekipler çalışma ruhsatı da olmayan iş yerini mühürledi. Ardından sözleşmesi feshedilen o işletmeci ilginç bir savunma yaptı. Mide bulandıran görüntülerin sahibi Hacı Zorlu, "Kahve fincanını ıslak mendil ile siliyordum. Baktım içindeki toz çıkmıyor bende bardağa üfledim ve sildim" dedi.

#1
Foto - Dışarıda kahve içmeye tövbe ettirmişti! Fincana tükürmesiyle gündeme gelen işletmeciden ilginç savunma! Senin ağzın ne söylüyor böyle Hacı abi

Edirne’de Erasta Alışveriş Merkezinde (AVM) Harput Dibek Kahvesi satışı yapan dükkanda, fincanların tükürükle temizlendiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, büyük tepki gören görüntüler sonrası dükkan mühürlenmişti. Ardından gözaltına alınan işletmeci Hacı Zorlu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşletmeci Zorlu, kahve fincanın tükürmediği ve fincanların dekor amaçlı olarak tezgahta durduğunu anlatarak mağdur olduğunu söyledi. 400 bin liralık zarara uğradığına dikkat çeken işletmeci ilginç savunmasını yaptı.

#2
Foto - Dışarıda kahve içmeye tövbe ettirmişti! Fincana tükürmesiyle gündeme gelen işletmeciden ilginç savunma! Senin ağzın ne söylüyor böyle Hacı abi

Edirne’de Erasta AVM’de işletmeci olan ve kahve fincanını temizleyerek Türkiye gündemine oturan Hacı Zorlu, yaklaşık 400 bin lira zarara uğradığı belirterek, “Kahve fincanını ıslak mendil ile siliyordum. Baktım içindeki toz çıkmıyor bende bardağa üfledim ve sildim. Tükürük olayı kesinlikle yoktur. Fincanlarda kahve satışı yapmak kesinlikle yasaktır. Bu fincanlar görsel olarak burada durmaktadır. Kahve fincanlarını kutusundan çıkarıyoruz, paketliyoruz ve gelen müşteriye veriyoruz. Biz bu bardak ile herhangi bir müşteriye kahve sunmuyoruz. Benim bu kahveyi fincanda verebilmem için burada masam, sandalyem olması gerekiyor. ￼Şu anda burada öyle bir şey de yok ve biz burada sadece paket kahve satıyoruz. Ben fincanda kahveyi müşteriye ikram ediyormuşum gibi gösterildi ve bu nedenle burada ben mağdur oldum” dedi.

#3
Foto - Dışarıda kahve içmeye tövbe ettirmişti! Fincana tükürmesiyle gündeme gelen işletmeciden ilginç savunma! Senin ağzın ne söylüyor böyle Hacı abi

Yaşanan olay nedeniyle yaklaşık 400 bin lira zarara uğradığını büyük üzüntü için olduğunu ifade eden işletmeci Zorlu, “Nereden baksanız benim burada yaklaşık 400 bin lira zararım var. Biz karton bardakta tadımlık olarak müşteriye kahveyi sunuyoruz. Müşteri bu kahvenin tadını baktıktan sonra boş karton bardağı burada bulunan mevcut olan çöp kutusuna atıyoruz. ￼Fincanlarda kesinlikle kahve satışımız yoktur. Yani bir insanı harcamak bu kadar kolay mı? Ben bunu demeye çalışıyorum. Ben 1 buçuk aydan beri bu işin mücadelesini veriyorum. Zaten kış ve işlerimiz durgun. Bir Yunan turistin oradan çıkıp garezine, düşmanlığına çektiği görüntü ile ben burada işimden oldum. Yani benim işyerim dağıldı. Şu anda da toparlıyorum ve kapatıyorum” ifadelerini kullandı.

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