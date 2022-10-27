Diş eti sorunlarını ihmal etmeyin! Daha ciddi problemlerin habercisi olabilir

İki hastalığı birbirine bağlayan süreçler birçok araştırma tarafından incelenmiştir ve her iki hastalığın da vücutta iltihaplanmaya neden olması muhtemeldir. Bu da diğerinin gelişimini etkileyebilir. Örneğin, tip 2 diyabetin diş eti iltihabını artırarak diş eti hastalığı riskini arttırdığı bulunmuştur. Bununla birlikte, diş eti hastalığının, bozulmuş insülin salınımı ve insülin direncinin gelişmesine katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Her ikisi de tip 2 diyabeti kötüleştirebilir. Ek olarak, birkaç klinik çalışma yoğun diş temizliğinin şeker hastalarında kan şekeri seviyelerini birkaç ay boyunca iyileştirebileceğini göstermiştir. Bu aynı zamanda iki hastalık arasındaki bağlantıyı da kanıtlıyor.