2020-05-20 10:22:04 Diriliş Ertuğrul o ülkeyi etkisi altına aldı
Türkiye'de sevilerek izlenen ve rekorlar kıran Diriliş Ertuğrul, yurt dışına açıldı.
Türkiye'de sevilerek izlenen ve rekorlar kıran Diriliş Ertuğrul, yurt dışına açıldı.
Diriliş Ertuğrul dizisi Ramazan ayının başından itibaren Pakistan’da yayınlanıyor.
Ülkede büyük bir ilgi gören dizi, birçok farklı konuyla gündem olmakta.
Asyalı sanatçıların Diriliş Ertuğrul’un jenerik müziğini çalarak başlattıkları sosyal medya etkileşimi büyük bir iz bırakmıştı
Pakistan’da dizinin Urduca yayınlanması geniş kitlelerin diziye büyük hayranlık beslemesini sağladı.
Pakistanlılar, Diriliş Ertuğrul dizisi için açılan Urduca youtube kanalına da büyük ilgi gösterdi ve 1 milyonun üzerinde abone oluştu.
Dizi çok kısa sürede 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.
Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, bu coşku karşısında sosyal medya hesabından Pakistanlılara teşekkür etti.
Yeni bir haber ise Pakistanlı sinema oyuncusu Mehwish Hayat’ın paylaştığı twitter mesajı oldu.
Dünya çapında tanınan oyuncu, Engin Altan Düzyatan’ı Hollywood’un ünlü isimlerinden Leonardo DiCaprio ile karşılaştırdı.
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