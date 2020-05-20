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Diriliş Ertuğrul o ülkeyi etkisi altına aldı

2020-05-20 10:22:04
Diriliş Ertuğrul o ülkeyi etkisi altına aldı

Türkiye'de sevilerek izlenen ve rekorlar kıran Diriliş Ertuğrul, yurt dışına açıldı.

#1
Foto - Diriliş Ertuğrul dizisi Ramazan ayının başından itibaren Pakistan’da yayınlanıyor.

Diriliş Ertuğrul dizisi Ramazan ayının başından itibaren Pakistan’da yayınlanıyor.

#2
Foto - Ülkede büyük bir ilgi gören dizi, birçok farklı konuyla gündem olmakta.

Ülkede büyük bir ilgi gören dizi, birçok farklı konuyla gündem olmakta.

#3
Foto - Asyalı sanatçıların Diriliş Ertuğrul’un jenerik müziğini çalarak başlattıkları sosyal medya etkileşimi büyük bir iz bırakmıştı

Asyalı sanatçıların Diriliş Ertuğrul’un jenerik müziğini çalarak başlattıkları sosyal medya etkileşimi büyük bir iz bırakmıştı

#4
Foto - Pakistan’da dizinin Urduca yayınlanması geniş kitlelerin diziye büyük hayranlık beslemesini sağladı.

Pakistan’da dizinin Urduca yayınlanması geniş kitlelerin diziye büyük hayranlık beslemesini sağladı.

#5
Foto - Pakistanlılar, Diriliş Ertuğrul dizisi için açılan Urduca youtube kanalına da büyük ilgi gösterdi ve 1 milyonun üzerinde abone oluştu.

Pakistanlılar, Diriliş Ertuğrul dizisi için açılan Urduca youtube kanalına da büyük ilgi gösterdi ve 1 milyonun üzerinde abone oluştu.

#6
Foto - Dizi çok kısa sürede 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Dizi çok kısa sürede 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

#7
Foto - Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, bu coşku karşısında sosyal medya hesabından Pakistanlılara teşekkür etti.

Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, bu coşku karşısında sosyal medya hesabından Pakistanlılara teşekkür etti.

#8
Foto - Yeni bir haber ise Pakistanlı sinema oyuncusu Mehwish Hayat’ın paylaştığı twitter mesajı oldu.

Yeni bir haber ise Pakistanlı sinema oyuncusu Mehwish Hayat’ın paylaştığı twitter mesajı oldu.

#9
Foto - Dünya çapında tanınan oyuncu, Engin Altan Düzyatan’ı Hollywood’un ünlü isimlerinden Leonardo DiCaprio ile karşılaştırdı.

Dünya çapında tanınan oyuncu, Engin Altan Düzyatan’ı Hollywood’un ünlü isimlerinden Leonardo DiCaprio ile karşılaştırdı.

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