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Dünya
10
Dicle Nehri’nde kirlilik böyle görüntülendi

2023-07-14 19:19:50
Dicle Nehri’nde kirlilik böyle görüntülendi

Irak’ta Dicle Nehri’ndeki kirlilik yaşamı tehdit ediyor.

#1
Foto - Dicle Nehri’nde kirlilik böyle görüntülendi

Irak’ta çeşitli devlet kurumları ve elektrik santrallerinden suya karışan kimyasal ve atık maddeler Dicle Nehri’ni kirleterek vatandaşların cilt ve kolon kanseri gibi hastalıklara yakalanmasına neden oluyor.

#2
Foto - Dicle Nehri’nde kirlilik böyle görüntülendi

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip başkent Bağdat’tan geçen Dicle Nehri’ne birçok çevreden kanalizasyon suları akıtılıyor.

#3
Foto - Dicle Nehri’nde kirlilik böyle görüntülendi

Bağdat Şehir Hastanelerinden çıkan zehirli ve kimyasal maddelerin yer aldığı sıvılar da döşenen borularla doğrudan Dicle Nehri’ne karışıyor.

#4
Foto - Dicle Nehri’nde kirlilik böyle görüntülendi

Ayrıca, çevrede oturanlardan bazıları evlerindeki çöpleri nehre atıyor.

#5
Foto - Dicle Nehri’nde kirlilik böyle görüntülendi

Nehirde oluşan yoğun kirlilik etrafa çok kötü kokuların yayılmasına ve havanın da kirlenmesine sebep oluyor.

#6
Foto - Dicle Nehri’nde kirlilik böyle görüntülendi

#7
Foto - Dicle Nehri’nde kirlilik böyle görüntülendi

#8
Foto - Dicle Nehri’nde kirlilik böyle görüntülendi

#9
Foto - Dicle Nehri’nde kirlilik böyle görüntülendi

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