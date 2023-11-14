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Dilan Polat'ın özel olarak kurduğu gizli mesajlaşma uygulaması ifşa oldu! Uygulamayı kullananlar arasında bakın kim çıktı?

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Dilan Polat'ın özel olarak kurduğu gizli mesajlaşma uygulaması ifşa oldu! Uygulamayı kullananlar arasında bakın kim çıktı?

2023-11-14 15:14:11
Dilan Polat'ın özel olarak kurduğu gizli mesajlaşma uygulaması ifşa oldu! Uygulamayı kullananlar arasında bakın kim çıktı?

Son günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat yeni bir konu ile tekrar gündeme geldi. Dilan Polat’ın kurduğu özel gizli mesajlaşma uygulaması ifşa edildi! Uygulamayı kullananlar arasında çıkan isimler duyanları şaşkına çevirdi. İşte konuya ilişkin detaylar… Dilan Polat ve eşi engin Polat geçtiğimiz aylarda kara para aklama, vergi kaçırma, suç örgütü kurma gibi suçlardan dolayı soruşturma altına alınmıştı. MASAK tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda aralarında engin Polat ve Dilan Polat’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma hala sürerken şimdi de Dilan Polat’ın gizli mesajlaşma uygulaması ortaya çıktı.

#1
Foto - Dilan Polat'ın özel olarak kurduğu gizli mesajlaşma uygulaması ifşa oldu! Uygulamayı kullananlar arasında bakın kim çıktı?

Dilan Polat dosyasının ilk günlerinden bu yana ‘Mistik’ lakaplı Mustafa Özalp anılan isimler arasında yer alıyor. Şimdi de Dilan Polat’ın kara kutusu olarak tanımlanan Özalp, özel bir mesajlaşma uygulaması kullanmaları arıyla gündeme geldi. Dilan Polat’ın ablası Sıla doğu tarafından da kullanılan bu uygulamanın Mustafa Özalp’in telefonunda bulunduğu ortaya çıktı. Lakin uygulamadaki tüm mesajların Dilan Polat’ın verdiği talimat üzerine silindiği bildirildi. Polis ise konu hakkındaki araştırmayı derinleştirerek silinen mesajlara ulaşmak için çalışmaları başlattı. Bunun yanı sıra Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün’ün ifadesinde yer alan açıklamalarda çelişkiler ortaya çıktı. Dilan Polat’ın şirketlerinin sosyal medya sorumlusu olan Mustafa Özalp Dilan Polat’ın kara kutusu olarak biliniyor. Polat ailesine operasyon yapılmadan önce plan Polat’ın uygulamadaki mesajları sil talimatı verdiğinin ortaya çıkması ile Mustafa Özalp’in durumu daha dikkat çekici bir hal aldı. Öte yandan Dilan Polat’ın Ankara’daki güzellik merkezini işleten Özalp, Dilan Polat’ın 1 milyon 800 bin lirasına polis el koymasın diye bu parayı nişanlısına göndermişti. Özalp bu hamlesinden sonra polisin radarına takılıp soruşturmaya dahil edilmişti.

#2
Foto - Dilan Polat'ın özel olarak kurduğu gizli mesajlaşma uygulaması ifşa oldu! Uygulamayı kullananlar arasında bakın kim çıktı?

Mustafa Özalp’in telefonunda “Dilan Polat genel bilgi” isminde özel bir mesajlaşma uygulaması bulundu. Edinilen bilgilere göre Dilan Polat gizli kalması gereken bütün bilgileri buradan çalışanlarına iletiyordu. Bahsi geçen mesajlaşma programında kardeşi sıla Doğu’nun da olduğu ortaya çıktı. Operasyondan hemen önce Mustafa Özalp’i arayarak uygulamadaki bütün mesajların silinmesini isteyen Dilan Polat, mesajları imha etmeyi başardı lakin polis silinen mesajlara ulaşmak için çalışmalarına başladı. Öte yandan Mustafa Özalp yine Dilan Polat’ın talimatı ile Sıla Doğu ve Yeşim Altınkalem Dalkıran’ı da uygulamadaki üyelikten çıkarttı. Soruşturma için oldukça önem taşıyan bu konu kapsamında polis çalışmalarına devam ederken uygulamada neler konuşulduğu, temizlenen mesajların içeriğinde işlenen suçların olup olmadığı merak ediliyor.

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