2023-11-14 15:14:11 Dilan Polat'ın özel olarak kurduğu gizli mesajlaşma uygulaması ifşa oldu! Uygulamayı kullananlar arasında bakın kim çıktı?
Son günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat yeni bir konu ile tekrar gündeme geldi. Dilan Polat’ın kurduğu özel gizli mesajlaşma uygulaması ifşa edildi! Uygulamayı kullananlar arasında çıkan isimler duyanları şaşkına çevirdi. İşte konuya ilişkin detaylar… Dilan Polat ve eşi engin Polat geçtiğimiz aylarda kara para aklama, vergi kaçırma, suç örgütü kurma gibi suçlardan dolayı soruşturma altına alınmıştı. MASAK tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda aralarında engin Polat ve Dilan Polat’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma hala sürerken şimdi de Dilan Polat’ın gizli mesajlaşma uygulaması ortaya çıktı.