Dilan Polat'ın özel olarak kurduğu gizli mesajlaşma uygulaması ifşa oldu! Uygulamayı kullananlar arasında bakın kim çıktı?

Dilan Polat dosyasının ilk günlerinden bu yana ‘Mistik’ lakaplı Mustafa Özalp anılan isimler arasında yer alıyor. Şimdi de Dilan Polat’ın kara kutusu olarak tanımlanan Özalp, özel bir mesajlaşma uygulaması kullanmaları arıyla gündeme geldi. Dilan Polat’ın ablası Sıla doğu tarafından da kullanılan bu uygulamanın Mustafa Özalp’in telefonunda bulunduğu ortaya çıktı. Lakin uygulamadaki tüm mesajların Dilan Polat’ın verdiği talimat üzerine silindiği bildirildi. Polis ise konu hakkındaki araştırmayı derinleştirerek silinen mesajlara ulaşmak için çalışmaları başlattı. Bunun yanı sıra Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün’ün ifadesinde yer alan açıklamalarda çelişkiler ortaya çıktı. Dilan Polat’ın şirketlerinin sosyal medya sorumlusu olan Mustafa Özalp Dilan Polat’ın kara kutusu olarak biliniyor. Polat ailesine operasyon yapılmadan önce plan Polat’ın uygulamadaki mesajları sil talimatı verdiğinin ortaya çıkması ile Mustafa Özalp’in durumu daha dikkat çekici bir hal aldı. Öte yandan Dilan Polat’ın Ankara’daki güzellik merkezini işleten Özalp, Dilan Polat’ın 1 milyon 800 bin lirasına polis el koymasın diye bu parayı nişanlısına göndermişti. Özalp bu hamlesinden sonra polisin radarına takılıp soruşturmaya dahil edilmişti.