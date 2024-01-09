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Türkiye
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Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

2024-01-09 07:20:50
Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştü. 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. İşte Dilan Polat hakkında son gelişmeler...

#1
Foto - Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Son dakika Dilan Polat haberine göre; 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı.

#2
Foto - Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.

#3
Foto - Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

#4
Foto - Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Kanal D'nin haberine göre; Dilan Polat, akıl hastanesine yatırıldıktan sonra cezaevine dönmedi.

#5
Foto - Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Akıl hastanesinde bir tutuklu ile aynı odayı paylaşan Dilan Polat'ın 7/24 kameralarla takip edildiği belirtildi.

#6
Foto - Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

NE OLMUŞTU? İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

#7
Foto - Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

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