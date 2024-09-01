Dikkatli bakın! Siz ne görüyorsunuz?

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan Karagöl Tabiat Parkı, eşsiz doğa güzelliyle öne plana çıkıyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça uğradığı Karagöl, Doğu Karadeniz’de, ünlü turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıktığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor. Kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl'ü yılda 500 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl’de çadır kurup kamp yapıyor.