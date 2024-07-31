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Hayat-Aktüel
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Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araç alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı

2024-07-31 15:39:27
Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araç alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı

Elazığ'da bayiden sıfır diyerek aldığı aracın boyalı olduğunu fark eden vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

#1
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araç alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı

Elazığ'da geçtiğimiz aylarda bir vatandaş bayiden aldığı sıfır otomobilin tavanında boyanın kalktığını fark etti.

#2
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araç alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı

Aracını ekspertiz yaptırmak için ekspere götüren vatandaş, burada yaptırdığı incelemelerin ardından tavan kısmının boyalı olduğunu öğrendi.

#3
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araç alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı

Vatandaş yaşanan durum üzerine aracı iade ederek satın almaktan vazgeçti.

#4
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araç alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı

10 yıldır ekspertiz işi yaptıklarını belirten Bayram Şahin, “Aracı müşterimiz, vernik kalkmasından şüphelendiği için getirdi. Aracı burada incelediğimizde araç üzerinde ince vernik atılmış. Bu durum araç krizlerinin yaşandığında olmuştu. Araçlar otoparklarda yatırıldığı zamanlarda kuş pisliklerinden dolayı aracın boyasında yanmalar olmuş. Bu yüzden aracın üzerine ince vernikle birlikte boya atılmış. Müşterimiz mağdur olmuştu. O yüzden sıfır araç alırken ekspertiz yapmanızı öneriyoruz. Bu gibi olaylarla çok karşılaşıyoruz. Yolda gelirken tırdan düşmesi, çizilmesi veya çizilmesiyle birlikte sıfır araçları boyayıp piyasaya sıfır diye veriyorlar. Mağdur olmamak için araç alırken ekspertiz yapmanızı öneriyoruz” dedi.

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