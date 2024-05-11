Dikkat sizi de yakabilir! ‘Evde kazanç’ tuzağı

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Bolu illerinde eş zamanlı yapılan avans operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Evlere yapılan baskınlarda cep telefonları, simkartlar, harddiskler ve çok sayıda banka kartlarına el konuldu. Şüpheliler, dolandırarak elde ettikleri paraları ATM’lerden çekme anları kameralardan tespit edilince inkar edemedi. Diyarbakır’a getirilen şüpheliler, 4 günlük gözaltı sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında operasyonların süreceği vurgulandı.