Dikkat çeken görüşme: Noa Lang Galatasaray’a çok yakın! Bu sefer patlayacak bomba...
Galatasaray'ın Noa Lang transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu olarak kiralama konusunda tarafların anlaştığını iddia etti. Galatasaray’ın Noa Lang transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Ünlü transfer gazetecisi Matteo Moretto’nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.