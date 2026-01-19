  • İSTANBUL
Spor
Dikkat çeken görüşme: Noa Lang Galatasaray’a çok yakın! Bu sefer patlayacak bomba...
Emrah Savcı

Galatasaray'ın Noa Lang transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu olarak kiralama konusunda tarafların anlaştığını iddia etti. Galatasaray’ın Noa Lang transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Ünlü transfer gazetecisi Matteo Moretto’nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Oyuncunun kulübü Napoli ile pazarlıklar sürüyor. İtalyan ekibi 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Taraflar arasında opsiyon şartları üzerinde görüşmeler tam gaz devam ediyor.

Noa Lang transferinde Pazartesi gününün kritik olduğu ve görüşmelerin bu tarihte netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Galatasaray cephesi, süreci olumlu sonuçlandırmak için temaslarını sürdürüyor.

İtalya Ligi'nde bu sezon 18 maça çıkan Noa Lang, 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Öte yandan Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta görev yaptı.

