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ROKETSAN, Türkiye'nin savunma devini satın aldı: Tayfun için bu hamleyi yapmışlar

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ROKETSAN, Türkiye'nin savunma devini satın aldı: Tayfun için bu hamleyi yapmışlar

ROKETSAN'ın kayyımın kontrolündeki Assan Group'u satın almasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. ROKETSAN yeni tesislerde Tayfun'u daha ölümcül hale getirecek.

#1
Foto - ROKETSAN, Türkiye'nin savunma devini satın aldı: Tayfun için bu hamleyi yapmışlar

TMSF'nin açtığı ihale sonucunda ROKETSAN, 471 milyon dolar bedelle ASSAN Group'un savunma sanayisi varlıklarının yeni sahibi oldu.

#2
Foto - ROKETSAN, Türkiye'nin savunma devini satın aldı: Tayfun için bu hamleyi yapmışlar

Alınan bilgiye göre, gerçekleştirilen bu stratejik satın almanın ardından ROKETSAN, söz konusu tesisleri yüzde 100 kendi iştiraki olarak kuracağı yeni bir şirket üzerinden işletecek. Şirketin, var olan tesislere yönelik kapsamlı yeni yatırım, teknoloji ve altyapı transferi gerçekleştireceği öğrenildi.

#3
Foto - ROKETSAN, Türkiye'nin savunma devini satın aldı: Tayfun için bu hamleyi yapmışlar

Devreye alınacak tesislerde, Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu kritik mühimmatların üretimi hız kazanacak. Bu kapsamda tesislerde Mk serisi uçak bombaları, 107 ve 122 milimetrelik roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 milimetre güdümlü obüs mühimmatı ile kimyasal patlayıcı üretimi gibi bir dizi stratejik faaliyet yürütülecek.

#4
Foto - ROKETSAN, Türkiye'nin savunma devini satın aldı: Tayfun için bu hamleyi yapmışlar

Ayrıca ROKETSAN'ın son dönemde adından sıkça söz ettiren TAYFUN balistik füzesi dahil olmak üzere, tüm balistik füzelerin harp başlıklarının üretimi de bu merkezde sürdürülecek.

#5
Foto - ROKETSAN, Türkiye'nin savunma devini satın aldı: Tayfun için bu hamleyi yapmışlar

ROKETSAN, hayata geçireceği yeni yatırımlarla tesislerin mevcut üretim kabiliyetlerini önemli ölçüde yukarı taşıyacak. Kapasite artışıyla beraber tesislerin istihdama sağladığı katkının da büyümesi planlanıyor. Tüm bu faaliyetler neticesinde kurulacak yeni şirketin, kısa süre içinde Türk savunma sanayisine katma değer sağlaması ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırarak adından söz ettirmesi hedefleniyor.

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