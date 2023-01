21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 şüpheli, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden Ş.Ö., İ.Ö., U.Ö., M.A., A.S., H.G., D.Ö., K.T., Ö.K., A.E., Ç.K., E.Ç., G.İ., H.Ş., H.T., M.Y., N.T., N.C., N.B., R.Ü. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.T., M.K., M.A., T.K., A.A.İ., A.T., A.Ç., Ç.Ü., H.T., H.B.G., İ.M., İ.A., K.Ö.S., N.P., N.J., R.K., Ş.A., M.S., A.G., N.B., M.B. ve M.E. isimli 22 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla, Y.Ö., H.C., B.O., N.A., N.T., F.O., İ.L. ve S.S. ise ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.