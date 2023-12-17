Devletlerin nüfus savaşları: Tehlikeyi gören, duyan ülkeler ’Daha çok çocuk yapın’ diyor! Eski Yunan'da da vardı

Danimarka'da üç sene boyunca çocuk malzemesi yardımı alıyor. Hamile kalmak isteyen anneler, eşleriyle yurt dışına tatile gönderiliyor. Singapur, yüzde 0.83 ile dünyanın en düşük nüfus artış hızından birine sahip. Hükümet bu sebeple çocuk yapan ailelere yaklaşık 10 bin Euro destek sağlıyor. Bunun yanında vergi indirimi ve uzun süre hamilelik izni gibi kolaylıklar da sunuyor. Güney Kore'de hükümet çocuk yapan ailelere maddi destek imkanı sunuyor. Çocuk yapan annelere yardımcı olmak adına, kreş ve anaokulları sayısı artırıldı. Buralarda hizmet ücretsiz olarak veriliyor. Japonya'da da nüfusu gençleştirmek için çeşitli teşvikler veriliyor. Japon hükümeti, çocuk teşvikini artırmak için yılda yaklaşık 25 milyar dolar bir ödenek ayıracak. Daha esnek çalışma koşulları sunacak. PUTİN'DEN AİLELERE 7-8 ÇOCUK ÇAĞRISI Rusya'da doğum oranı 1990'ların başından bu yana istikrarlı bir şekilde düşüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı bir toplantıda Rus nüfusunu artırmanın gelecek yıllarda öncelikli hedefi olacağını söyleyerek, Rus ailelerine yedi veya sekiz çocuk sahibi olmaları yönünde çağrıda bulundu. Putin şu ifadeleri kullandı: "Halklarımızın çoğu, dört, beş veya daha fazla çocuğun yetiştirildiği aile geleneğini sürdürüyor. Rus ailelerde büyükannelerimizin yedi, sekiz çocuğu olduğunu hatırlayın. Bu gelenekleri koruyalım ve canlandıralım. Çok çocuk sahibi olmak, geniş bir aileye sahip olmak, Rusya'nın tüm halkları için bir norm, bir yaşam biçimi haline gelmeli."