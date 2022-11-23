2022-11-23 23:33:48 Devlet Düzcelinin yanında!
Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde çadır kentler kuruldu.
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Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde çadır kentler kuruldu.
Vatandaşlar geceyi çadırda geçirmek için hazırlıklarını yapıyor.
Meydana gelen depremin ardından bölgede AFAD, jandarma, emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden toplamda 2 bin 234 personel ve 444 araç görevlendirildi.
AFAD Lojistik deposundan bölgeye 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık-çarşaf seti ve bin 200 ısıtıcı sevk edildi. Vatandaşlar, kurulan çadırlarda geceyi geçirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Öte yandan, Düzce’de gece boyu yağışların etkili olması bekleniyor. Bölgede ekipler tarafından sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı devam ediyor.
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