2021-04-04 17:17:08 Devlet büyükleri araya girdi! Kavga sona erdi
Van'ın Erciş ilçesinde aralarında uzun süredir husumet olan aileler için devlet büyükleri araya girdi. İlçeye bağlı Çetintaş Mahallesi'nde Keleş ve Baran aileleri arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet, devlet büyükleri ve ilçenin ileri gelenlerinin girişimleri sonucu barışla sonuçlandırıldı. Mahallede düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından her iki ailenin fertleri el sıkışarak barıştı. Törene katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bilmez, güzel bir olaya şahitlik etmek için bir araya geldiklerini söyledi.