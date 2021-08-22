Devlet 2 milyon TL ile destekledi! Genç girişimci şimdi 4 yerleşim yerinin ihtiyacını karşılıyor

"Bir kadın olarak devletimin arkamda olduğunu bilmek de beni çok heyecanlandırıyor" - Karçaaltıncaba, enerji sektörüne girme cesaretine devlet teşviği ile sahip olduğunu belirterek, "Kadın girişimcilere olan öncelik hakkını duyunca heyecanlandım. Tarımla uğraşan bir aile olarak da 'tarımsal açıdan değerlendiremediğimiz, verim alamadığımız arazilerimizi nasıl değerlendirebiliriz' diye düşünüyorduk. Değerlendirmek istiyorduk, bizim hayalimizdi. Güneş enerjisi sistemlerinden haberdar olunca tabii bu, bizim çok hoşumuza gitti. Çok büyük bir getirisi var bize. Bunu devlet desteğiyle yapmak beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Bir kadın olarak devletimin arkamda olduğunu bilmek de beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı. Tesisi büyütüp ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getiren Karçaaltıncaba, "Hedefimiz Konya havzasında tarımsal olarak değerlendirilemeyen bütün arazileri hem kendimiz hem de paydaşlarımızla beraber değerlendirmek, ülkemizin tarımsal açıdan verimsiz topraklarını verimli halde kullanabilmek. Bu konuda ilerleyerek enerji sektörünün öncü firmalarından olmak en büyük hayallerimiz arasında." diye konuştu.