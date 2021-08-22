Devlet 2 milyon TL ile destekledi! Genç girişimci şimdi 4 yerleşim yerinin ihtiyacını karşılıyor

"Geleceğin kadınlarla aydınlanacağına çok inanıyorum" - Karçaaltıncaba, kadınların iş hayatında ve her sektörde çok başarılı olabileceğine inancının tam olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Geleceğin kadınlarla aydınlanacağına çok inanıyorum. Kadın, her şeyden önce annedir. Anneliği yapabilen kadının, iş hayatında başarılı olmaması zaten düşünülemez. Bu konuda devletimizin verdiği desteklerin kadınlar tarafından sıkı bir şekilde araştırılmasını ve takip edilmesini rica ediyorum. 24 yaşında bir kadın olarak ben bugün bunları başarabiliyorsam eğer, nicelerimiz çok daha güzel yerlere gelecek, ben buna inanıyorum. Kadınlardan bu konuda azim göstermelerini, çalışmalarını ve korkmamalarını, cesaretli olmalarını rica ediyorum. İlk adımı attıktan sonra gerisi bir şekilde geliyor. Zaten devlet bu konuda çok büyük bir destekle arkamızda. Bunu özellikle bilmelerini istiyorum. Yöneticilerimiz, devlet büyüklerimiz sağ olsunlar, bu işe çok özel bir önem gösteriyorlar, bizi destekliyorlar, teşvikte bulunuyorlar. Özellikle enerji sektöründe ve çevre sektöründe çok güzel destekler var."