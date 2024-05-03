Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

AWS konusunda uzman olan Amazon Q Developer, BT uzmanlarının bulut ortamlarını optimize etmelerine yardımcı olmanın yanı sıra hataları ve ağ sorunlarını algılayıp çözmek, bulut sunucularını seçmek, yapılandırılmış sorgu dili (SQL) sorgularını optimize etmek, işlem hatlarını ayıklamak, dönüştürmek ve yüklemek ve uygulama mimarisi hakkında rehberlik sağlamak gibi görevler de gerçekleştiriyor. Amazon Q Developer, müşterilerin bulut ortamlarını optimize etmelerine daha fazla yardımcı olmak için müşterilerin AWS hesap kaynaklarını ve yapılandırmalarını listelemelerine yardımcı olan, fatura bilgilerini ve eğilimlerini analiz eden ve böylece hesaplarını yönetmelerini kolaylaştıran yeni bir özellik sunuyor. Örneğin, BT uzmanları “Şu anda ABD Doğu 1’de hangi bulut sunucular çalışıyor?” veya “S3 klasör şifrelemem nedir?” ya da “Geçen ay bölgeye göre EC2 maliyetlerim ne kadardı?” diye sorduğunda Amazon Q Developer, kaynakları ve ayrıntıları daha fazla bilgi edinebileceğiniz bağlantılarla birlikte özet bir yanıtta listeliyor. Q, diğer tüm üretken yapay zeka asistanlarından daha fazla veri kaynağını bir araya getiriyor: Amazon Q Business, wiki’ler, intranetler, Atlassian, Gmail, Microsoft Exchange, Salesforce, ServiceNow, Slack ve Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) gibi yaygın olarak kullanılan 40’tan fazla iş aracına kolay ve güvenli bir şekilde bağlanıyor. Bu, günümüzde mevcut olan diğer tüm üretken yapay zeka asistanlarının bağlandığından daha fazla. Q’yu kurumsal veri havuzlarınıza yönlendirmeniz yeterli, daha sonra Q tüm verilerinizi arıyor, mantıklı bir şekilde özetliyor, eğilimleri analiz ediyor ve veriler hakkında son kullanıcılarla diyalog kuruyor. Bu, kurumsal kullanıcıların kuruluşlarının neresinde olursa olsun tüm verilerine erişmelerine yardımcı oluyor. Güvenlik ve gizlilik göz önünde bulundurularak sıfırdan oluşturuldu: