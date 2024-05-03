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Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

2024-05-03 20:52:21
Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

ABD'li dev şirket Amazon Q Developer ve Amazon Q Business isimli yapay zekasını kullanıma açtı.

#1
Foto - Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

Amazon Web Services (AWS), yazılım geliştirme ve iş süreçlerini optimize etmek için üretken yapay zekâ destekli asistan Amazon Q’yu duyurdu. Amazon Q, hem geliştiricilere hem de kurumsal kullanıcılara yönelik iki farklı sürümle sunuluyor: Amazon Q Developer ve Amazon Q Business.

#2
Foto - Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

Amazon Q Developer ve Amazon Q Business genel kullanıma açıldı! Amazon Q Developer: Yazılımcılar için tasarlanan bu sürüm, kod yazma sürecini hızlandırmak ve verimliliği artırmak için geliştirildi. Geliştiricilere gerçek zamanlı kod önerileri sunarak daha hızlı ve güvenli kod yazmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, hataları tespit edip düzeltme, uygulamaları yeni sürümlere yükseltme, güvenlik açıklarını tarama ve düzeltme gibi görevleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra, AWS kaynaklarını optimize etme konusunda da rehberlik sağlayarak BT uzmanlarının işlerini kolaylaştırıyor.

#3
Foto - Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

Amazon Q Business: Kurumsal kullanıcılar için tasarlanan bu sürüm, şirket verilerine dayalı olarak soruları yanıtlayabilen, özetler sunabilen, içerik oluşturabilen ve görevleri tamamlayabilen bir yapay zekâ asistanıdır. Wiki’ler, intranetler, e-posta sistemleri, CRM platformları gibi birçok veri kaynağına bağlanabilen Amazon Q Business, kullanıcılara ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı tanıyor. Ayrıca, güvenlik ve gizlilik ön planda tutularak geliştirilen bu asistan, hassas bilgileri korurken kullanıcı kimlikleri, rolleri ve erişim izinleriyle entegre çalışabiliyor.

#4
Foto - Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

Amazon Q Business’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de Amazon Q Apps adlı yeni bir uygulama oluşturma aracıdır. Bu araç sayesinde çalışanlar, herhangi bir kodlama deneyimine ihtiyaç duymadan, şirket verilerine dayalı olarak üretken yapay zekâ uygulamaları oluşturabiliyor. Örneğin, İK departmanı yeni çalışanlar için kişiselleştirilmiş oryantasyon planları oluşturabilir veya satış ekibi müşteri verilerine göre özelleştirilmiş raporlar hazırlayabilir. Amazon Q’nun sunduğu gelişmiş ve özel üretken yapay zeka özellikleri başlıca şöyle:

#5
Foto - Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

Amazon Q, neredeyse gerçek zamanlı kod önerileri ve tavsiyeleri oluşturarak geliştiricilerin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde çalışmalarına yardımcı oluyor. Blackberry, BT Group ve Toyota gibi müşteriler, geliştirici üretkenliğini artırmak ve kuruluşlarında inovasyonu hızlandırmak için Q’yu kullanıyor. Amazon Q Developer, çok satırlı kod önerileri gerçekleştiren asistanlar için sektördeki en yüksek kod kabul oranlarına sahip; BT Group Q’nun kod önerilerinin yüzde 37’sini, National Australia Bank ise yüzde 50’sini kabul ettiklerini bildiriyor. Q ayrıca, daha alakalı ve kullanışlı kod önerileri sağlamak için müşterinin dahili kod tabanından güvenli bir şekilde yararlanan güçlü bir özelleştirme yeteneğine de sahip.

#6
Foto - Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

Bu yetenek sayesinde Q, kodunuz üzerinde uzmanlaşıyor ve zamandan daha da fazla tasarruf etmek için daha uygun öneriler sunuyor. Q, özelleştirmeleri tamamen gizli tutuyor ve altta yatan temel model (FM) bunları eğitim için kullanmıyor, böylece müşterilerin değerli fikri mülkiyetleri korunmuş oluyor. Amazon Q Developer Agents: Q, özelliklerin uygulanması, belgeleme ve kodun yeniden düzenlenmesinden yazılım yükseltmelerinin gerçekleştirilmesine kadar bir dizi görevi otonom olarak yerine getirebilen, agents (görev yürüten aracılar) adı verilen benzersiz bir yeteneğe sahip. Geliştiriciler, Amazon Q’dan bir uygulama özelliği yerine getirmesini isteyebiliyor (örneğin, bir sosyal paylaşım uygulamasında “favorilere ekle” özelliği oluşturmasını istemek) aracı da mevcut uygulama kodlarını analiz ederek adım adım bir uygulama planı oluşturuyor. Geliştiriciler, aracı uygulamaya koymadan önce planı gözden geçirmek ve yinelemek için aracıyla birlikte çalışabiliyor, birden çok adımı birbirine bağlayabiliyor ve kaynak dosyalar, kod blokları ve test paketleri üzerinde güncelleştirmeler uygulayabiliyor. Bu görevleri yerine getiren Q, kodlama yeteneklerini kıyaslayan bir veri seti olan SWE-Bench Leaderboard’da yüzde 13,4 ve SWE-Bench Leaderboard’da (Lite) yüzde 20,5 puan alarak bugün mevcut olan yazılım geliştirme asistanları arasında en yüksek puanları elde etti.

#7
Foto - Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

Sınıfının en iyisi güvenlik açığı taraması ve düzeltmesi: Q, açığa çıkan kimlik bilgileri ve log dosyası enjeksiyonu gibi tespit edilmesi zor güvenlik açıkları için kodu tarıyor. Tek bir tıklamayla uygulama koduna göre uyarlanmış düzeltmeleri otomatik olarak önererek geliştiricilerin düzeltmeleri hızlı bir şekilde güvenle kabul etmelerine olanak tanıyor. Q’nun güvenlik tarama yetenekleri, popüler programlama dillerinin çoğunda tehdit algılama konusunda önde gelen, kamuya açık olarak karşılaştırılabilen araçlardan daha iyi performans göstererek, geliştiricilerin uygulamalarının güvenliğini ve kod kalitesini önemli ölçüde artırmaya yardımcı oluyor. AWS uzmanı olan Q, AWS ortamınızı optimize etme konusunda da uzman:

#8
Foto - Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

AWS konusunda uzman olan Amazon Q Developer, BT uzmanlarının bulut ortamlarını optimize etmelerine yardımcı olmanın yanı sıra hataları ve ağ sorunlarını algılayıp çözmek, bulut sunucularını seçmek, yapılandırılmış sorgu dili (SQL) sorgularını optimize etmek, işlem hatlarını ayıklamak, dönüştürmek ve yüklemek ve uygulama mimarisi hakkında rehberlik sağlamak gibi görevler de gerçekleştiriyor. Amazon Q Developer, müşterilerin bulut ortamlarını optimize etmelerine daha fazla yardımcı olmak için müşterilerin AWS hesap kaynaklarını ve yapılandırmalarını listelemelerine yardımcı olan, fatura bilgilerini ve eğilimlerini analiz eden ve böylece hesaplarını yönetmelerini kolaylaştıran yeni bir özellik sunuyor. Örneğin, BT uzmanları “Şu anda ABD Doğu 1’de hangi bulut sunucular çalışıyor?” veya “S3 klasör şifrelemem nedir?” ya da “Geçen ay bölgeye göre EC2 maliyetlerim ne kadardı?” diye sorduğunda Amazon Q Developer, kaynakları ve ayrıntıları daha fazla bilgi edinebileceğiniz bağlantılarla birlikte özet bir yanıtta listeliyor. Q, diğer tüm üretken yapay zeka asistanlarından daha fazla veri kaynağını bir araya getiriyor: Amazon Q Business, wiki’ler, intranetler, Atlassian, Gmail, Microsoft Exchange, Salesforce, ServiceNow, Slack ve Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) gibi yaygın olarak kullanılan 40’tan fazla iş aracına kolay ve güvenli bir şekilde bağlanıyor. Bu, günümüzde mevcut olan diğer tüm üretken yapay zeka asistanlarının bağlandığından daha fazla. Q’yu kurumsal veri havuzlarınıza yönlendirmeniz yeterli, daha sonra Q tüm verilerinizi arıyor, mantıklı bir şekilde özetliyor, eğilimleri analiz ediyor ve veriler hakkında son kullanıcılarla diyalog kuruyor. Bu, kurumsal kullanıcıların kuruluşlarının neresinde olursa olsun tüm verilerine erişmelerine yardımcı oluyor. Güvenlik ve gizlilik göz önünde bulundurularak sıfırdan oluşturuldu:

#9
Foto - Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

Amazon Q Business, her bir kullanıcı için etkileşimleri kişiselleştirmek üzere müşterinin mevcut kimlikleri, rolleri ve erişim izinleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olurken en yüksek güvenlik seviyesini de koruyor. Kurumsal bilgilere dayalı olarak doğru yanıtlar üretiyor ve müşterilere hassas konuları kısıtlama, belirli anahtar kelimeleri engelleme ve uygunsuz içerikleri filtreleme özellikleri sunuyor. Q ayrıca, temel alınan modelleri başkaları için eğitmek üzere müşteri içeriğini asla kullanmıyor. Amazon Q Business, genel Soru-Cevap (MultiHop-RAG veri kümesi kullanarak) yanı sıra finans (FiQA veri kümesi örneği kullanarak) ve teknoloji (LoTTE veri kümesi örneği kullanarak) gibi sektörler için doğruluk, gerçeğe uygunluk ve yardımseverlik konularında diğer tüm asistanların yayınlanmış sonuçlarından daha iyi performans gösteriyor. Yaratıcı üretken iş zekası, analistlerin dakikalar içinde ayrıntılı panolar oluşturmasına ve kurumsal kullanıcıların hızlı bir şekilde öngörü elde etmesine olanak tanıyor: Amazon Q, gelişmiş üretken yapay zeka teknolojisini, AWS’in bulut için oluşturulmuş birleşik İş Zekası (BI) servisi olan Amazon QuickSight’a getiriyor. QuickSight’ta Amazon Q ile müşteriler, iş analistlerinin doğal dil kullanarak dakikalar içinde BI panoları oluşturmasına ve kolayca görselleştirme ve karmaşık hesaplamalar yapmasına olanak tanıyan bir Üretken BI asistanına sahip oluyor. Ayrıca, kurumsal kullanıcıların panoların yapay zeka destekli yönetici özetlerini alabildiği, panolarda sunulanlara ek olarak verilere ilişkin sorular sorabildiği ve temel içgörüleri, eğilimleri ve itici güçleri öne çıkaran ayrıntılı ve özelleştirilebilir veri hikayeleri oluşturabildiği tek iş zekası ürünü olma özelliği taşıyor.

#10
Foto - Devler pastadan pay kapmak için yarışıyor! Amazon yapay zekasını kullanıma açtı

Örneğin kullanıcılar, “yöneticilerle yapılacak bir iş değerlendirmesi için işletmenin geçen ay nasıl değiştiğine dair bir hikaye oluşturmak” istediklerinde Amazon Q saniyeler içinde, işletmenin nasıl iyileştirileceğine dair belirli fikirler de dahil olmak üzere içgörüler ve destekleyici görseller içeren bir sonuç oluşturabiliyor. Kullanıcılar, Q tarafından üretilen içeriği paylaşılması kolay bir belge veya sunum şeklinde düzenleyebiliyor, metni, görüntüleri ve temaları istedikleri gibi değiştirebiliyor ve metni yeniden yazmak veya iyileştirmek için Amazon Q’yu kullanabiliyor. Her çalışanın saniyeler içinde üretken yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan türünün ilk örneği özellik: AWS henüz önizleme aşamasında olan yeni Amazon Q Apps özelliğini duyuruyor. Amazon Q Apps, çalışanların önceden herhangi bir kodlama deneyimi gerektirmeden şirket verilerine dayanan üretken yapay zeka destekli uygulamaları kolay ve hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyor. Q Apps ile çalışanların, istedikleri uygulamayı doğal dilde basitçe tanımlamaları veya Amazon Q Business’ın bir sorunu çözmelerine yardımcı olduğu mevcut bir görüşmeyi kopyalamaları yeterli, sonrasında tek bir tıklamayla Q, istedikleri görevi yerine getiren ve kuruluş içinde kolayca paylaşılabilecek bir uygulamayı anında oluşturuyor.

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