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Dev şirketten flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak
Ekonomi
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Dev şirketten flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak

2023-11-26 14:14:22
Dev şirketten flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak

Dev şirketten flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak

#1
Foto - Dev şirketten flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz olmak için SPK'ya başvurusunu gerçekleştirdi. 50.000.000 TL nominal değerli paylarını halka arz etmeye hazırlanan Zen Girişim, halka arzda paylarını eşit dağıtım şeklinde dağıtacağını bildirdi.

#2
Foto - Dev şirketten flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini yürüteceği halka arzda T1-T2 bakiye kullanılabilecek. Borsa İstanbul'da (BİST) "Ana Pazar"da işlem görecek olan Zen Girişim'in halka açıklık oranı ise yüzde 31,25 olarak kaydediliyor.

#3
Foto - Dev şirketten flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak

ZEN GİRİŞİM NE YAPAR? Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., bir girişim sermayesi yatırım ortaklığıdır. Kurucu ortakları arasında Ali Nihat Gökyiğit, Murat Gigin, Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Altay Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. bulunmaktadır.

#4
Foto - Dev şirketten flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak

Zen Girişim, Türkiye’de yenilenebilir enerji, teknoloji, sağlık ve eğitim alanlarında hali hazırda faaliyet gösteren veya bu alanlarda faaliyet göstermeye hazırlanan bir girişimdir.

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