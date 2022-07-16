Dev projede ışık göründü... Süre 2 saat 15 dakikaya inecek!

"Birileri hesap kitap yapmadan, yalan yanlış bilgi ve belgelerle, hayata geçirdiğimiz projelerin üretim, istihdam, ihracat ve kalkınmaya olan katkılarını hiçe saymaya çalışmakta. Maalesef tek umutları yalandır, iftiradır, çamur atmaktır. Tabii ki projelerimizle ilgili yalan yanlış iftiralara, bu acizliğe gereken cevabı veriyor, milletimizin de neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt ettiğini gayet iyi biliyoruz. Bunlarla vakit kaybetmeye tahammülümüz yok, yapacak daha çok işimiz var. Ulaşım ve iletişimde gelecek nesilleri düşünerek uzun vadeli, çocuklarımıza yarının güçlü Türkiye'sini hazırlayan makro planlarımızı yaptık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızı hazırlayıp, kamuoyu ile paylaştık. Tüm yolcu taşımalarımızda, demir yollarımızın payını yüzde 1'den yüzde 6,2'ye, toplam yük taşımasında demir yollarının payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkaracağız. Hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz. Yıllık yolcu taşımacılığını 19,5 milyondan 270 milyon yolcuya ulaştıracağız. Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin demir yolu ağımızın altyapısını tamamlayacağız. Demir yollarındaki toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız."