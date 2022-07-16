Dev projede ışık göründü... Süre 2 saat 15 dakikaya inecek!

Çanakkale Boğazı'nda da tarihte ilk kez kesintisiz kara yolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi sadece 6 dakikaya indi. Saatler süren feribot çilesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon avro yapım maliyetiyle yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden açılışın üzerinden daha 4 ay bile geçmeden 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç geçti. 8 Temmuz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 132 bin 377 araç kullandı. 8 Temmuz günü İstanbul Havalimanı'nı 1422 uçak, 230 bin yolcu kullandı. İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiğiyle rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazeledik, toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi, yolcu trafiği de toplam 182 bin 150 oldu."