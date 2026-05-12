Dev proje Limak Holding'e verildi: Ses getirecek imza
Türkiye'nin önde gelen inşaat ve enerji firmalarını bünyesinde bulunduran Limak Holding dev proje için imzayı attı. İşte detaylar...
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türk müteahhitlik tarihinin en büyük projelerinden biri olan Kuveyt’teki Uluslararası Havalimanı projesini 2016 yılında 4.3 milyar dolara kazanan Limak, yeni bir sözleşmeye imza attı.
Kuveyt Yönetimi, ülkenin dünyaya açılan kapısı Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki Yeni Yolcu Terminali (T2) Projesi’nin tamamlama işi ihalesini sonuçlandırdı. Başbakan Şeyh Ahmed Abdullah El-Ahmad El-Sabah'ın huzurunda, üç devlet kurumu pazar günü Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yeni yolcu terminali projesinin (T2) son aşamalarını tamamlamak üzere Türkiye'nin Limak Holding şirketiyle sözleşme imzaladı. Bu girişim, ulusal hava taşımacılığı sistemini en son uluslararası standartlara uygun hale getirmeyi amaçlıyor.
İmza törenine Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Suud El-Sabah, Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah El-Salem El-Sabah, Bayındırlık Bakanı Dr. Nura El-Meşaan ve Emir Divanı Müsteşarı Şeyh Abdulaziz El-Mişal El-Sabah'ın yanı sıra üst düzey yetkililer ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri katıldı.
Limak tarafında ise şirketin Kuveyt Ülke Müdürü Kayıhan Bağdatlı yer aldı. Kuveytli yetkililer, yeni terminalin tamamlanmasının, ülkenin uzun vadeli kalkınma vizyonu doğrultusunda hayati altyapıyı geliştirme ve kamu hizmetlerinin verimliliğini artırma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.
Proje tamamlandığında, havaalanının yolcu taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırması, seyahat deneyimini iyileştirmesi ve kargo ve lojistik operasyonlarını geliştirmesi, böylece ticaret, turizm ve yatırım faaliyetlerini desteklemesi bekleniyor. Ayrıca, Kuveyt'in sivil havacılık sektöründe önemli bir niteliksel sıçramayı temsil ederek, ülkenin bölgesel hava taşımacılığı ve lojistik bağlantı merkezi konumunu güçlendiriyor.
