Dev organizasyon Türkiye’de

Suver, bu alanda Türkiye'de önemli çalışmalar yapıldığını kaydederek, bakanlık olarak kendilerinin de her türlü çalışmaya destek vereceklerini bildirdi. - "Şehrin sağlığına farkındalık için önemli bir yarış" Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle bir ilke imza atmaktan gurur duyduklarını söyledi. Şehrin sağlığını da insan sağlığı kadar önemsediklerini dile getiren Yıldız, şu açıklamalarda bulundu: "Sporun, teknolojinin ve enerjinin buluştuğu Elektrikli Araçlar Yarışı, şehrin sağlığına farkındalık oluşturmak için en özel ve sempatik fırsatlardan biridir. Karbon ayak izine dikkat çekmek, daha yeşil, daha sağlıklı şehirler oluşturmak için elektrikli araçların ve karbon salınımının farkındalığını pekiştirmek insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Elektrikli Araçlar Yarışı'nı ülkemize kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."