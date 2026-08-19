Türkiye'ye karşı yıllar sonra sonunda bir İHA yaptılar: Yere göğe sığdıramadıkları silaha bakın

Saha testlerine katılacak tam platformlar için Teknoloji Hazırlık Seviyesi 7 (TRL 7) şartı aranırken, Kara Kuvvetleri testlerinde modüler alt sistemler için TRL 6 seviyesi de kabul edilecek. İlgili şirketlerin başvurularını 11 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl “Parmenion 2025” ve bu yıl düzenlenen “Truva Atı 2026” tatbikatlarıyla temelleri atılan bu süreç; keşif dronlarından kamikaze dronlara (dolanan mühimmat), anti-drone sistemlerinden elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir yelpazedeki yerli üretimi doğrudan ordunun kullanımına sunmayı amaçlıyor.