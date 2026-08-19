Türkiye'ye karşı yıllar sonra sonunda bir İHA yaptılar: Yere göğe sığdıramadıkları silaha bakın

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Türkiye'ye karşı senelerdir insansız hava aracı geliştiremeyen Yunanistan sonunda bu alanda bir üretime imza attı.
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Türkiye'ye karşı senelerdir insansız hava aracı geliştiremeyen Yunanistan sonunda bu alanda bir üretime imza attı.
Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan Savunma İnovasyon Merkezi (ELKAK), Yunan Silahlı Kuvvetlerinin operational ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerli drone ve insansız sistemler (UxS) için yeni bir saha test süreci başlatıyor. Program kapsamında yerli firmalarca geliştirilen teknolojiler sadece birer sanayi ürünü olarak değerlendirilmeyecek; doğrudan Yunan ordusunun askeri tatbikatlarına entegre edilerek bizzat askerler tarafından gerçek harekat koşullarında test edilecek.
Deniz ve Kara Kuvvetlerini kapsayan iki aşamalı programda ilk durak Saronik Körfezi olacak. 12-23 Ekim 2026 tarihleri arasında Deniz Kuvvetlerinin “UVEX 2/26” tatbikatı bünyesinde insansız hava, su üstü ve deniz altı araçları entegre bir şekilde denenerek ordunun kullanımına hazırlanacak. Sistemlerin hedef tespitinden imhaya kadar uzanan “F2T2EA” (Bul, Sabitle, Takip Et, Hedefle, Angaje Ol, Değerlendir) operasyon döngüsünü eksiksiz yürütmesi ve Mayın Karşı Tedbirleri (MCM) görevlerinde rol alması hedefleniyor.
İkinci aşamada ise Yunan Kara Kuvvetleri 1-4 Aralık 2026 tarihlerinde küçük birlik taktik tatbikatlarıyla devreye girecek. Burada insansız sistemlerin keşif ve hedeflemenin yanı sıra lojistik ve muharebe desteği görevlerindeki sahadaki performansı ölçülecek.
Saha testlerine katılacak tam platformlar için Teknoloji Hazırlık Seviyesi 7 (TRL 7) şartı aranırken, Kara Kuvvetleri testlerinde modüler alt sistemler için TRL 6 seviyesi de kabul edilecek. İlgili şirketlerin başvurularını 11 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl “Parmenion 2025” ve bu yıl düzenlenen “Truva Atı 2026” tatbikatlarıyla temelleri atılan bu süreç; keşif dronlarından kamikaze dronlara (dolanan mühimmat), anti-drone sistemlerinden elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir yelpazedeki yerli üretimi doğrudan ordunun kullanımına sunmayı amaçlıyor.
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