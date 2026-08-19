Gaz oluşturan ürünler büyük risk İlaçlamada “Gizli formül” deniliyorsa aman dikkat!
Geçtiğimiz günlerde böcek ilaçlamasının ardından zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi, ev ve apartmanlarda yapılan ilaçlamaların güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Böcek ilaçlarının yalnızca uygulandığı dairede değil, hava ve tesisat boşlukları aracılığıyla komşu dairelerde de risk oluşturabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Müge Ensari Özay, özellikle sisleme, aerosol ve gaz oluşturan uygulamalarda çok daha sıkı önlemler alınması gerektiğini söyledi. Profesyonel uygulamada ürünün ne olduğunun, nerede ve hangi dozda kullanıldığının ve uygulamayı kimin yaptığının izlenebilir olması gerektiğini vurgulayan Dr. Özay, “Firmanın ‘gizli formül’, ‘çok güçlü ilaç’ veya ‘ruhsata gerek yok’ gibi gerekçelerle ürün bilgisini vermemesinin önemli bir güvenlik uyarısı olduğunu kaydetti.