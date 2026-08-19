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Taraftara karşı sonunda Galatasaray işi bitirdi! Leao'nun eli kulağında

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Taraftara karşı sonunda Galatasaray işi bitirdi! Leao'nun eli kulağında

Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu cuma gününe kadar bitirmek istiyordu. Şu anda taraflar arasında sadece küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

#1
Foto - Taraftara karşı sonunda Galatasaray işi bitirdi! Leao'nun eli kulağında

Galatasaray sol kanat için kesinlikle transfer yapacak. Ve bu konudaki 1 numaralı isim; Rafael Leao'ydu... Milan Kulübü'yle uzun süredir yapılan pazarlıklarda son viraja girildiği öğrenildi. Şu anda taraflar arasında sadece küçük pürüzler kaldı. Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu cuma gününe kadar bitirmek istiyor.

#2
Foto - Taraftara karşı sonunda Galatasaray işi bitirdi! Leao'nun eli kulağında

1.88 boyundaki futbolcuyla kişisel şartlarda el sıkışıldığı ifade edildi.

#3
Foto - Taraftara karşı sonunda Galatasaray işi bitirdi! Leao'nun eli kulağında

Milan cephesinde ise sadece ödeme planındaki bazı koşullar üzerinde pazarlık yapılıyor. Rafael Leao bir sakatlık geçirmişti. Ancak bu ay sonuna kadar tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

#4
Foto - Taraftara karşı sonunda Galatasaray işi bitirdi! Leao'nun eli kulağında

Oyuncunun bonservisi için 40 milyon euro ve çeşitli bonus maddelerinin gözden çıkarıldığı belirtildi. Milan'dan son dönemde gelen açıklamalar da adeta Portekizli futbolcuya "git" mesajıydı. Rafael Leao'da çok kısa bir süre içinde sıcak gelişmelere tanıklık edebiliriz.

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