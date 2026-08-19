Taraftara karşı sonunda Galatasaray işi bitirdi! Leao'nun eli kulağında
Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu cuma gününe kadar bitirmek istiyordu. Şu anda taraflar arasında sadece küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu cuma gününe kadar bitirmek istiyordu. Şu anda taraflar arasında sadece küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi.
Galatasaray sol kanat için kesinlikle transfer yapacak. Ve bu konudaki 1 numaralı isim; Rafael Leao'ydu... Milan Kulübü'yle uzun süredir yapılan pazarlıklarda son viraja girildiği öğrenildi. Şu anda taraflar arasında sadece küçük pürüzler kaldı. Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu cuma gününe kadar bitirmek istiyor.
1.88 boyundaki futbolcuyla kişisel şartlarda el sıkışıldığı ifade edildi.
Milan cephesinde ise sadece ödeme planındaki bazı koşullar üzerinde pazarlık yapılıyor. Rafael Leao bir sakatlık geçirmişti. Ancak bu ay sonuna kadar tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.
Oyuncunun bonservisi için 40 milyon euro ve çeşitli bonus maddelerinin gözden çıkarıldığı belirtildi. Milan'dan son dönemde gelen açıklamalar da adeta Portekizli futbolcuya "git" mesajıydı. Rafael Leao'da çok kısa bir süre içinde sıcak gelişmelere tanıklık edebiliriz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23