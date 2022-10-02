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Spor
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Dev derbide gol sesi çıkmadı

2022-10-02 22:32:47
Dev derbide gol sesi çıkmadı

Beşiktaş, derbi mücadelesinde evinde Fenerbahçe ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

#1
Foto - Dev derbide gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Dev derbide gol sesi çıkmadı

Dolmabahçe'de oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği maçta kazanan çıkmadı, İki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

#3
Foto - Dev derbide gol sesi çıkmadı

İlk yarıda iki takımda kontrollü oynadı Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyonlara girsede golü bulamadı. İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca iki takım da soyunma odasına eşitlikle gitti.

#4
Foto - Dev derbide gol sesi çıkmadı

İki takımda maçtan 1'er puanla ayrıldı Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca iki takım da sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve 1'er puanın sahibi oldu.

#5
Foto - Dev derbide gol sesi çıkmadı

Beşiktaş 15, Fenerbahçe 14 puana yükseldi. Alınan bu sonucun ardından Valerien Ismael'in çalıştırdığı Beşiktaş, 15 puana yükseldi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi.

#6
Foto - Dev derbide gol sesi çıkmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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