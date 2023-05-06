Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

Sahil işletmecilerinden Fuat Turgar, dün akşamdan bu yana işletmesinin başında olduğunu belirterek, “Gece geç saatlerde yağmur çok şiddetlendi. Buradaki cankurtaran kulelerinin bir kısmını deniz aldı, bazıları da yıkıldı. İşletmelerin bazıları da zarar gördü. Bu mevsimde böyle büyük dalgalar olmuyordu. Herhalde iklimler değişti. 36 yıldır buradayım, Mayıs ayında böyle büyük dalga ve sağanak da görmedim” dedi.