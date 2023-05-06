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Hayat-Aktüel
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Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

2023-05-06 17:16:30
Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

Antalya’da gece saatlerinden bu yana etkili olan yağış ve kötü hava şartları sahilde dev dalgalara neden oldu.

#1
Foto - Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

Sezonu açan işletmelerin sahil kısmındaki şezlong ve soyunma kabinleri zarar görürken, onlarca can kurtarma kulesi yıkıldı, bazılarını ise dev dalgalar yutup denize sürükledi.

#2
Foto - Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

Gördüğü manzara karşısında şok olan plaj işletmecisi, “36 yıldır Antalya’dayım, Mayıs ayında böyle büyük dalgalar ve sağanak görmedim” dedi.

#3
Foto - Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli sağanakla uyardığı Antalya’da, dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

#4
Foto - Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

Cadde ve sokaklar aşırı yağıştan dolayı göle dönerken, Konyaaltı Sahili’nde de dev dalgalar oluştu.

#5
Foto - Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

Sahili döven dalgalar nedeniyle sezonu henüz yeni açan işletmelerin şezlong, soyunma kabinleri ve ahşap yürüyüş yolları zarar gördü.

#6
Foto - Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

Yine sahilde yer alan onlarca cankurtaran kulesi birer birer yıkıldı, bazılarını ise dev dalgalar yutup denize sürükledi.

#7
Foto - Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

Yağmurun şiddeti azaldığında sahile gelen vatandaşlar ve turistler de oluşan manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekildi.

#8
Foto - Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

Sahil işletmecilerinden Fuat Turgar, dün akşamdan bu yana işletmesinin başında olduğunu belirterek, “Gece geç saatlerde yağmur çok şiddetlendi. Buradaki cankurtaran kulelerinin bir kısmını deniz aldı, bazıları da yıkıldı. İşletmelerin bazıları da zarar gördü. Bu mevsimde böyle büyük dalgalar olmuyordu. Herhalde iklimler değişti. 36 yıldır buradayım, Mayıs ayında böyle büyük dalga ve sağanak da görmedim” dedi.

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