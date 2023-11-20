Detaylar belli oldu! Öyle laflar etti ki yer yerinden oynayacak! Daha seçilmeden böylesi sözler...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallamasıyla ilgili de konuşan Adalı, "Federasyon başkanıyla ilgili düşüncelerimi o maçtan sonra belirttim. O günkü parmak hadisesinin bir öncesi var. Biz çok çabuk unutuyoruz bazı şeyleri, bir masaya vurma görüntüsü vardı. Beşiktaş'la ilgili o gün masaya vurmanın cevabı çok ciddi ve sert şekilde verilmediği için devamında bu parmak hadisesi ortaya çıktı. Dünyada hiç kimse Beşiktaş'ın evinde, yuvasında Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamaz. Her yerde de söylüyorum. 'Yok tribünleri gösteriyordum, Yok öyle değil' falan değil, bu camiadan özür dilemediği müddetçe federasyon başkanını o stada sokmayacağım, bunu herkes bilsin" ifadelerini kullandı. "MATRUŞKA LAFI ÇOK ÜZÜCÜ" Kendisi için söylenen 'Matruşka' lafının çok üzücü olduğunu ifade eden Adalı, "O onun devamı, bu bunun devamı, Serdal onun da devamı', dedikleri insanların hepsine karşı seçime girmişim. Karşılıklı seçime girmişiz. Bu camiada belki de en son yakıştırılacak insanım ben, çok da üzücü bu matruşka lafı, bu camiayı da bölüp parçalayan söylem. Hasan Bey'e de buradan rica ediyorum, bu lafı ne söylesin ne de söylettirsin. Şu da önemli, yarın bir gün bu yönetimlerin içinden de birileri gelip buraya başkan olabilir. Bu güzel bir söylem değil. Beşiktaş bir tanedir. İçindeki insanlarda çok kıymetli insanlardır. Kimseyi sınıflandırmak. 'O bunun adamı, bu bunun adamı' diye de bölmek doğru bir şey değildir" diye konuştu. Konuşmasında hiçbir zaman taraftardan kopmadığını, taraftarında kedisini sevdiğini belirten Adalı, "Benim için Beşiktaş camiası tekdir. Taraftarımızda, genel kurul üyeleri de bu camianın parçasıdır" diye konuştu.