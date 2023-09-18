Desteği biten Windows 7 ve 8 güncelleme aldı

Microsoft, Edge’in eski sürümlerine güncelleme vermeyi Ocak ayında bıraktı. Ancak “kritik” açıklara karşı Ekim ayına kadar uygulamayı izleyeceğini söyledi. 20 Ekim itibarıyla tüm desteğin sonlanmasıyla birlikte, Windows 7 ve 8’deki Edge kullanıcıları yalnız bırakılacak. Şu anda Mozilla Firefox; Windows 7 ve 8/8.1 için hala güvenlik güncellemesi yayınlayan tek büyük tarayıcı. Ancak Firefox için de desteğin önümüzdeki yılın Eylül ayında biteceğini hatırlatmak gerekiyor.