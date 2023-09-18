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Teknoloji-Bilişim
8
Desteği biten Windows 7 ve 8 güncelleme aldı

2023-09-18 19:21:25
Desteği biten Windows 7 ve 8 güncelleme aldı

Microsoft, Edge tarayıcısının Windows 7 ve 8 sürümlerine beklenmedik bir güvenlik güncellemesi verdi.

#1
Foto - Desteği biten Windows 7 ve 8 güncelleme aldı

Microsoft, bu yılın başlarında Windows 7 ve Windows 8/8.1 için Edge tarayıcısının desteğini sonlandırdı.

#2
Foto - Desteği biten Windows 7 ve 8 güncelleme aldı

Bu karar, uygulamanın eski işletim sistemlerinde daha fazla güncelleme almayacağı anlamına geliyordu. Ancak şirket ilginç bir adım atarak Windows 7 ve 8 için Edge güncellemesi yayınlandı.

#3
Foto - Desteği biten Windows 7 ve 8 güncelleme aldı

Edge’in Windows 7 ve 8 sürümlerine güvenlik güncellemesi verildi Microsoft, eski Windows sürümlerine sahip Edge kullanıcıları için önemli bir güvenlik güncellemesi paylaştı.

#4
Foto - Desteği biten Windows 7 ve 8 güncelleme aldı

Yeni paket, Windows 7 ve 8’deki son tarayıcı sürümü olan Edge 109’a dahil edildi. Microsoft’un desteği bıraktığı bir uygulamaya güncelleme vermesi ise dikkat çekti.

#5
Foto - Desteği biten Windows 7 ve 8 güncelleme aldı

Edge 109, CVE-2023-4863 olarak takip edilen bir güvenlik açığını gideriyor. Microsoft’un açıklamasına göre bu açık, özel olarak hazırlanmış bir web sayfası aracılığıyla uzaktan kod yürütülmesine izin veriyordu. Ayrıca Windows 7 ve 8 kullanıcılarının istismar edildiği de bildirildi.

#6
Foto - Desteği biten Windows 7 ve 8 güncelleme aldı

Microsoft, Edge’in eski sürümlerine güncelleme vermeyi Ocak ayında bıraktı. Ancak “kritik” açıklara karşı Ekim ayına kadar uygulamayı izleyeceğini söyledi. 20 Ekim itibarıyla tüm desteğin sonlanmasıyla birlikte, Windows 7 ve 8’deki Edge kullanıcıları yalnız bırakılacak. Şu anda Mozilla Firefox; Windows 7 ve 8/8.1 için hala güvenlik güncellemesi yayınlayan tek büyük tarayıcı. Ancak Firefox için de desteğin önümüzdeki yılın Eylül ayında biteceğini hatırlatmak gerekiyor.

#7
Foto - Desteği biten Windows 7 ve 8 güncelleme aldı

Edge kullanıcılarının yaklaşık yüzde 5’i hala eski işletim sistemlerini kullanıyor. Öte yandan Microsoft ise güvenlik güncelleştirmeleri yakında tamamen sona ereceğini söyleyerek, kullanıcılarını Windows 11’e davet etmeye devam ediyor.

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