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Dereye düştü, yaralandı! Böyle kurtarıldı

2021-07-28 06:53:50
Dereye düştü, yaralandı! Böyle kurtarıldı

Bursa'da dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı.

#1
Foto - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dereye düşerek yaralanan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dereye düşerek yaralanan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

#2
Foto - Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gökdere'de arkadaşlarıyla 4 metre yüksekliğindeki set duvar üzerinde oturan Faruk Turan (40), dengesini kaybedip dereye düştü.

Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gökdere'de arkadaşlarıyla 4 metre yüksekliğindeki set duvar üzerinde oturan Faruk Turan (40), dengesini kaybedip dereye düştü.

#3
Foto - Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan'ı arkadaşları dereden çıkaramayınca durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan'ı arkadaşları dereden çıkaramayınca durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

#4
Foto - Ekipler, Turan'ı sedye ile bölgeden çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, Turan'ı sedye ile bölgeden çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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