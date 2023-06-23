2023-06-23 01:57:59 Depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek! Maskelenmiş depresyon: Gündem oldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) çıkan bir soru ardından Maskelenmiş depresyon nedir merak edildi. Genetik faktörler, kişilik, beynin kimyası, yaşam tarzı ve yaşanılan bölgenin hava durumu depresyonu etkileyen faktörler arasındadır. İşte depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek ve YKS TYT oturumunda çıkan bir soru ardından gündem olan o haberin detayları