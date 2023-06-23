Depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek! Maskelenmiş depresyon: Gündem oldu

7. Meyveler:Taze meyve tüketmek vücuda zindelik ve canlılık kazandırır. İçeriğindeki doğal şeker ve lif ile vücutta emilimin düzelmesine ve uzun ömürlü enerji sağlar. sağlar. Fabrikasyon ürünlerde ki gibi ani enerji artış ve düşüşe neden olmaz. Fabrikasyon ürünlerinin sağladığı enerjiyi yamaçtan inen arabanın hızını verebiliriz. Araba önce çok hızlanacak ama sonra duracaktır. Taze elma, armut, portakal ile birlikte 1 avuç fındık tüketerek zengin lif ve enerji kaynağını proteinle desteklemiş olursunuz. 8. Zerdeçal:Zerdeçal yemeklerin tadını değiştirir. Ruh halinizi düzeltmek için muhteşem bir anti enflamatuar besindir. Özellikle baharatlı Hint ve Tayland yemeklerinde çok kullanılan zerdeçal yapısında turmeron ve curcuminod’lar da içerir.