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Depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek! Maskelenmiş depresyon: Gündem oldu

2023-06-23 01:57:59
Depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek! Maskelenmiş depresyon: Gündem oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) çıkan bir soru ardından Maskelenmiş depresyon nedir merak edildi. Genetik faktörler, kişilik, beynin kimyası, yaşam tarzı ve yaşanılan bölgenin hava durumu depresyonu etkileyen faktörler arasındadır. İşte depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek ve YKS TYT oturumunda çıkan bir soru ardından gündem olan o haberin detayları

#1
Foto - Depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek! Maskelenmiş depresyon: Gündem oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) çıkan bir soru ardından "maskelenmiş depresyon" teriminin anlamı merak konusu oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda adaylar, maskelenmiş depresyon sorusunda zorlandıklarını dile getirdi. Peki, maskelenmiş depresyon nedir?

#2
Foto - Depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek! Maskelenmiş depresyon: Gündem oldu

Depresyon; majör depresyon, distimi (nörotik depresyon), manik depresif bozukluk, atipik depresyon, maskeli depresyon, reaktif depresyon, yaşdönümü depresyonu, doğum sonrasıdepresyonu, çocuk ve ergen depresyonu gibi değişik türlerde ele alınmaktadır. MASKELİ DEPRESYON NEDİR? Maskeli depresyon terimi, duygulanım gösterimleri pek açık olmayan klasik depresyon belirtilerinin ikinci planda kaldığı buna karşılık somatik yakınmaların ve jatatif bozuklukların, karakter bozukluklarının, seksüel veya beslenme ile ilgili davranış bozukluklarının ya da alkolizm, toksikomani gibi sorunların ön planda yer aldığı endojen tabi atlı depresyonlar “maskeli depresyon” ismi altında toplanır. Bu tür hastalarda depresyon bilinci söz konusu değildir. Savunma amaçlı geliştirilmiş bir gülümseme vardır. Hastalarda motor ve psikomotor inhibisyon, uyku bozukluğu, ilgi odaklarında azalma gibi bazı bulgular dışında diğer klasik depresyon elementleri hemen hemen görülmez.

#3
Foto - Depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek! Maskelenmiş depresyon: Gündem oldu

Genel olarak depresyonla mücadele etmek için yiyecekler tüketiriz. Fakat hazır fabrikasyon yani doymuş yağ oranı ve şeker oranı yüksek gıdalar tükettiğimizden anlık enerji sağlasa rahatsız etmektedir. Bu yazımızda size depresyonla mücadele etmek için tüketilmesi gereken 8 faydalı yiyecekten bahsedeceğiz.

#4
Foto - Depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek! Maskelenmiş depresyon: Gündem oldu

1. Ceviz:Ceviz içeriğindeki omega 3 yağ asitleri bakımından zengin olduğu için beyin gelişimi ve sağlığı açısından önemli bir besin kaynağıdır. İngiliz psikiyatri dergisinde, yapılan geniş biyolojik bir araştırmadan bahsedilerek, memeli beyninin yaklaşık yüzde 80 yağ içerdiğinde beyine yardım etmek için sinir sistemini düzenlediğini bildirilmiştir. Batı geçen yüzyıl omega 3 yağ asitleri tüketiminden uzaklaştığında psikiyatrik bozukluklarda artış olduğu tespit edilmiştir. 2. Pancar:Bu besin maddesinin eksikliğinde depresyon, zihinsel yorgunluk ve uykusuzluğu tetiklemektedir. Ayrıca kolesterol düşürücü ilaçlar, doğum kontrol hapları, diyabet ilaçları ve antienflamatuar ilaçlarının İçeriğinde folat bulunmaktadır. Pancar içerisindeki folat miktarı pişirildiğinde yüzde 40’a kadar azalmaktadır. Salatalarınıza rendeleyip üzerine Limon suyu ve zeytinyağı ekleyerek tüketebilirsiniz.

#5
Foto - Depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek! Maskelenmiş depresyon: Gündem oldu

3. Yağlı balık:Özellikle uskumru, lüfer, yabani somon ve ton balığı omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Depresyonla savaştığı gibi dolaşım sisteminizi ve iltihabı iyileştirir, kalp hastalıklarına yakalanma riskinizi düşürür. 4. Bitter çikolata:Birçok kişi çikolata tüketmeyi sever. Bitter çikolata vücutta serotonin hormonunun metabolizma eder ruh halimizi güçlendirir. Kilo vermek isteyenler için süreyi uzattığını belirtmeyi unutmayalım.

#6
Foto - Depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek! Maskelenmiş depresyon: Gündem oldu

5. Doğal mantar tüketin:İçerik olarak selenyum bakımından zengin olan mantarlar depresyon, kaygı ve yorgunluk gibi sağlık sorunlarını önlemek için tüketilmelidir. D vitamini içeren tek bitkidir. Bir İngiliz araştırmasında 11 milyon Amerikalı’yı etkileyen duygu durum bozukluğu yaşayan insanlardan D vitamini tüketiminden sonra ruh hallerinin normale döndüğü tespit edilmiştir. Doğal mantarı topladıktan sonra gölgede bekletmek D vitamini içeriğinin artmasını sağlamıştır. Sabah kahvaltınızı yabani mantar,sarımsak, yeşil soğan ve biberiye ile karıştırılmış yulaf ezmesi ile zenginleştirebilirsiniz. 6. Soğan:Soğan anti kanser yapıda olup anti-enflematuar flavonoid antioksidanlar içerir. Sindirim sisteminizi rahatlatır. Bağırsak ve sindirim sistemi kanserini önler.

#7
Foto - Depresyondan kurtulmanızı sağlayan 8 yiyecek! Maskelenmiş depresyon: Gündem oldu

7. Meyveler:Taze meyve tüketmek vücuda zindelik ve canlılık kazandırır. İçeriğindeki doğal şeker ve lif ile vücutta emilimin düzelmesine ve uzun ömürlü enerji sağlar. sağlar. Fabrikasyon ürünlerde ki gibi ani enerji artış ve düşüşe neden olmaz. Fabrikasyon ürünlerinin sağladığı enerjiyi yamaçtan inen arabanın hızını verebiliriz. Araba önce çok hızlanacak ama sonra duracaktır. Taze elma, armut, portakal ile birlikte 1 avuç fındık tüketerek zengin lif ve enerji kaynağını proteinle desteklemiş olursunuz. 8. Zerdeçal:Zerdeçal yemeklerin tadını değiştirir. Ruh halinizi düzeltmek için muhteşem bir anti enflamatuar besindir. Özellikle baharatlı Hint ve Tayland yemeklerinde çok kullanılan zerdeçal yapısında turmeron ve curcuminod’lar da içerir.

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