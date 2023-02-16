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Depremzede öğrenci hem tedavi görüyor hem de LGS’ye çalışıyor

2023-02-16 09:31:36
Depremzede öğrenci hem tedavi görüyor hem de LGS’ye çalışıyor

Malatya’da depremi yaşayan 13 yaşındaki Yaren Barca, tedavi için getirildiği Kartal Şehir Hastanesi’nde hem tedavi oluyor hem de LGS’ye çalışıyor. Galatasaray Lisesi’ni kazanmak istediğini söyleyen Yaren Barca, sonrasında ise psikoloji okumak istediğini ifade etti. Şimdiye kadar 537 depremzedenin getirildiği hastanede 491 kişi tedavilerinin ardımdan taburcu olurken 46 depremzedenin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Foto - Depremzede öğrenci hem tedavi görüyor hem de LGS’ye çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma sebep olan depremin ardından bölgeden tahliye eden afetzedeler başka illerdeki hastanelere sevk edildi. Malatya'da depreme yakalandıktan sonra vatandaşlar tarafından enkazdan çıkarılan ve bir süre kaldığı çadırda alt solunum yolu ve idrar yolu enfeksiyonu tanısı konuşan 13 yaşındaki Yaren Barca, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Annesi Zeynep Toros'un eşlik ettiği Yaren bir yandan tedavi görürken bir yandan da temin ettiği kitaplarıyla Liselere Giriş Sınavı(LGS)'ye çalışıyor. Hedefinin Galatasaray Lisesi'nde okumak olduğunu belirten Yaren Barca, lise sonrasında ise psikoloji eğitimi almak istediğini belirtti. ENKAZ ALTINDA KOLLARI VE BACAKLARI KIRILDI Depremin etkilediği bir diğer il olan Hatay'da enkaz altında kalan 9 yaşındaki Gülseren, 8 yaşındaki Fatma ve anneleri Gökçe Korkmaz'ın kolları ve bacaklarında kırık oluştu. Enkazdan çıkarıldıktan sonra Adana Şehir Hastanesi'nde ilk tedavileri yapılan anne ve iki kızı sonrasında ambulans uçakla İstanbul Kartal Şehir Hastanesi'ne getirildi.

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Foto - Depremzede öğrenci hem tedavi görüyor hem de LGS’ye çalışıyor

GALATASARAY LİSESİ'Nİ KAZANMAK İSTİYOR Malatya'da depreme yakalanan ve kendi imkânlarıyla enkazdan çıktıktan sonra hastalanmasından dolayı İstanbul'a getirilen 13 yaşındaki Yaren Barca, "Depremde evdeydik. Evimiz orta derecede zarar gördü. Ailem ile birlikteydik. Orada bir süre çadırda kaldık. Çadırda kalırken hastalandık. Alt solunum yolu enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için uçakla İstanbul'a geldik. Burada tedavi görürken aynı zamanda Liselere Giriş Sınavı (LGS)'ye hazırlanıyorum. Olabildiğince toparlanmaya ve derslerime odaklanmaya çalışıyorum. Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyorum. Psikoloji eğitimi almak istiyorum" dedi. "KIZLARIMIN EĞİTİMİNE DESTEK OLSUNLAR" Kızı Yaren'e hastanede eşlik eden anne Zeynep Toros da , "Biz Malatya'dan buraya geldik. Evimizi, şehrimizi ve sevdiklerimizi kaybettik. Çok büyük bir acıdır. Benim önce Allah'ım ve sonra da iki çocuğum var. Devletimizden çocuklarımın eğitimine yardımcı olmalarını istiyorum. Hastaneye, yönetimine çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldular" açıklamasında bulundu. BAŞHEKİM BİLGİ VERDİ Tedavileri devam eden Yaren Barca ve Gülseren, Fatma Ekin ve anneleri Gökçe Korkmaz hakkında bilgi veren Kartal Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "13 yaşındaki Yaren öğrenci ve enkaz altında kaldıktan sonra çıkartılan ve çadırda kaldığı sırada alt solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir hastamızdır. Arkadaşlarımız burada tedavisini gerçekleştiriyor. Hayati bir tehlikesi yok. Yaren biran önce çıkmak ve derslerine çalışıp sınavı kazanmak istiyor. Hevesli ve çalışkan bir öğrenci" dedi. Demirhan, "annemiz ve iki kızı Hatay'da enkazın altından çıkarıldıktan sonra önce Adana Şehir Hastanesi'ne oradan da uçak ambulansla bize geldiler. Çocukların kollarında ve bacaklarında yaralanmalar var. Tedavileri plastik cerrahi ve ortopedi cerrahisinde gerçekleştiriliyor" diye konuştu. MUSTAFA BAKIRHAN/SABAH

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