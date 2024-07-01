2024-07-01 09:23:58 Depremzede çiftçi 350 dönümlük arazisindeki patatesi hayrına vatandaşlara bıraktı
Hatay'da 350 dönüm araziye ektiği patatese istediği fiyata alıcı bulamayan depremzede çiftçi, mahsulü hayrına vatandaşa bıraktı. Markette 15 TL’ye satılan patatesin bedavaya dağıtıldığını duyan vatandaşlar tarlaya akın etti. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'ın Amik Ovası'nda patates hasadı devam ediyor. Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Ali Güler’in de 350 dönümlük araziye ektiği patates hasat olgunluğuna ulaştı. Depremzede çiftçi, ürünleri için tarlada kilogram fiyatı 5 TL’yi geçmeyen teklif geldi.