Depremzede çiftçi 350 dönümlük arazisindeki patatesi hayrına vatandaşlara bıraktı

Alıcılar, patatesi tarlada 3-5 TL almak istediler. Marketlerde patatesin fiyatı 10-15 TL civarında. Amele işçiliği 600-700 TL arasında para istiyorlar. Ondan dolayı biz de zararın neresinden dönersek kar dedik ve insanlara yardımımız olsun diye halka bağış ettik. Tarımda böyle şeyler oluyor ama biz ilk defa mahsulün tarlada kaldığını gördük ve yaşadık. Patatesin kalitesi ve verimi de çok iyiydi. Patatesin fiyatı bir türlü alıcısını bulamadı ve para etmedi. Biz de bu sene böyle olsun dedik. 350 dönüm patates arazimizi halka bağışladık. Bize kısmet olmadı ama kısmet halkınmış, herkese helali hoş olsun” dedi.