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Depremzede çiftçi 350 dönümlük arazisindeki patatesi hayrına vatandaşlara bıraktı

2024-07-01 09:23:58
Depremzede çiftçi 350 dönümlük arazisindeki patatesi hayrına vatandaşlara bıraktı

Hatay'da 350 dönüm araziye ektiği patatese istediği fiyata alıcı bulamayan depremzede çiftçi, mahsulü hayrına vatandaşa bıraktı. Markette 15 TL’ye satılan patatesin bedavaya dağıtıldığını duyan vatandaşlar tarlaya akın etti. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'ın Amik Ovası'nda patates hasadı devam ediyor. Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Ali Güler’in de 350 dönümlük araziye ektiği patates hasat olgunluğuna ulaştı. Depremzede çiftçi, ürünleri için tarlada kilogram fiyatı 5 TL’yi geçmeyen teklif geldi.

#1
Foto - Depremzede çiftçi 350 dönümlük arazisindeki patatesi hayrına vatandaşlara bıraktı

Ürünün işçi yevmiyesini bile kurtarmayacağını fark eden depremzede çiftçi güler, market fiyatı 15 TL’yi bulan ürünü tarlada hayrına dağıtmaya başladı. Vatandaşların akınına uğrayan tarlada, çobanlar hayvanlarını otlatmak ve patates toplamak için geldiler. "Bize kısmet olmadı ama kısmet halkınmış, herkese helali hoş olsun" 4 ay önce ektiği patatesi hayrına dağıtan tarla sahibi Mehmet Ali Güler, halka helali hoş olsun diyerek, "Patatesimizi en güzel şekilde yetiştirdik. Son zamanlarda patatesin satış fiyatlarının düşmesi ve satımında sıkıntı yaşadığımız için alıcı bulamadık.

#2
Foto - Depremzede çiftçi 350 dönümlük arazisindeki patatesi hayrına vatandaşlara bıraktı

Alıcılar, patatesi tarlada 3-5 TL almak istediler. Marketlerde patatesin fiyatı 10-15 TL civarında. Amele işçiliği 600-700 TL arasında para istiyorlar. Ondan dolayı biz de zararın neresinden dönersek kar dedik ve insanlara yardımımız olsun diye halka bağış ettik. Tarımda böyle şeyler oluyor ama biz ilk defa mahsulün tarlada kaldığını gördük ve yaşadık. Patatesin kalitesi ve verimi de çok iyiydi. Patatesin fiyatı bir türlü alıcısını bulamadı ve para etmedi. Biz de bu sene böyle olsun dedik. 350 dönüm patates arazimizi halka bağışladık. Bize kısmet olmadı ama kısmet halkınmış, herkese helali hoş olsun” dedi.

#3
Foto - Depremzede çiftçi 350 dönümlük arazisindeki patatesi hayrına vatandaşlara bıraktı

“Tarlada ne bulursak topluyoruz ve 2 çuval topladık” Tarlaya gelerek 2 çuval patates toplayan Halime Alabaş, “Adam tarlayı bırakmış. Biz de gelip topluyoruz sağ olsun. Marketlerde 15 TL, milletin gücü yetmiyor. Biz de buraya geldik. Hayrına topluyoruz. Allah razı olsun. Tarlada ne bulursak topluyoruz, patates çok güzel. Adamın Allah işi gücü razı gitsin. 2 çuval topladık, sağlıkla inşallah yeriz. Bize kısmetmiş, herkes topladı ve herkes faydalandı” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Depremzede çiftçi 350 dönümlük arazisindeki patatesi hayrına vatandaşlara bıraktı

“Sabah saat 10'dan sonra geldik ancak bir 15-20 kilo patates toplayabildik” Markette 15 TL'ye satılan patatesi bedava topladıklarını ifade eden Mehmet Uçucu, “Patates afarasını yapıyoruz. Tarlada bedava topluyoruz sağ olsunlar. Markette 10-15 TL arası değişiyor. İyi güzel fena değil. Çiftçimiz herhalde yevmiye parasını karşılamaz diye insanlara faydalı olsun diye bıraktı. Çiftçimiz sağ olsun vatandaşlara bir katkıda bulundu. Kendi zarar etti ama insanlar faydalandı. Zor tabii ki. Sabah saat 10'dan sonra geldik ancak bir 15-20 kilo toplayabildik” ifadelerini kullandı.

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