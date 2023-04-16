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Yaşam
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Depremlere rağmen 1800 yıldır ayakta

2023-04-16 22:58:18
Depremlere rağmen 1800 yıldır ayakta

Adıyaman’da bulunan 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri bölgede yaşanan ‘Asrın felaketi’ne rağmen halen ayakta.

#1
Foto - Depremlere rağmen 1800 yıldır ayakta

Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hasar almadı.

#2
Foto - Depremlere rağmen 1800 yıldır ayakta

Besni ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Sofraz köyünde bulunan tümülüslerden biri 15 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğinde. Kazı çalışmaları sırasında 1993'te ortaya çıkarılan tümülüslerden diğeri ise 10 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğinde.

#3
Foto - Depremlere rağmen 1800 yıldır ayakta

Milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tümülüsler, toprak dolgunun altında geçiş koridoru ve mezar odasından oluşuyor.

#4
Foto - Depremlere rağmen 1800 yıldır ayakta

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin bölgedeki tarihi yapılara etkisine yönelik incelemeleri sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, Sofraz tümülüslerinin depremde hasar görmediği tespit edildi.

#5
Foto - Depremlere rağmen 1800 yıldır ayakta

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, Sofraz tümülüsleri ve anıt mezarın daha önce kaçakçıların girmesiyle açığa çıktığını söyledi. Bölgede daha sonra müdürlüklerince kazı çalışması yaptırıldığını belirten Alkan, "Burada bulunan sikkeler de milattan sonra 2. yüzyıla tarihleniyor. Yani günümüzden 1800 yıl öncesine tarihlendirilen bir tümülüs. 6 Şubat depremlerinden sonraki kontrollerimizde buranın yine sağlam kaldığını gördük." dedi.

#6
Foto - Depremlere rağmen 1800 yıldır ayakta

Alkan, tümülüslerin içinde beşik ve tekne şeklinde yapılmış iki lahit bulunduğunu ifade ederek, düzgün kesme taşlardan yapılan Sofraz tümülüslerinin korunaklı bir şekilde günümüze ulaştığını dile getirdi.

#7
Foto - Depremlere rağmen 1800 yıldır ayakta

Sofraz tümülüslerini yılda yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Alkan, şunları kaydetti: "Diğer ören yerlerimize uzak olması nedeniyle ziyaretçi sayısı biraz az. Fakat uzakta olmasına rağmen yine de 5 bin ziyaretçi geliyor. Depremde herhangi bir etkilenme olmadı. Roma mimarisi ve çok korunaklı. Döneminde sağlam yapıldığı için depremde herhangi bir zarar görmedi."

#8
Foto - Depremlere rağmen 1800 yıldır ayakta

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