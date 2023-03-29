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Yaşam
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Depremin vurduğu Hatay'da şiddetli rüzgar çadırları yıktı

2023-03-29 20:32:28
Depremin vurduğu Hatay'da şiddetli rüzgar çadırları yıktı

Depremin vurduğu Hatay’da şiddetli fırtına ve yağış birçok çadıra zarar verdi.

#1
Foto - Depremin vurduğu Hatay'da şiddetli rüzgar çadırları yıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, dün geceden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu.

#2
Foto - Depremin vurduğu Hatay'da şiddetli rüzgar çadırları yıktı

Ekipler çadır kentlerin su altında kalmaması için büyük çaba sarf ederken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

#3
Foto - Depremin vurduğu Hatay'da şiddetli rüzgar çadırları yıktı

Antakya ve Defne ilçelerindeki bazı çadır kentlerdeki çadırlara rüzgar zarar verdi.

#4
Foto - Depremin vurduğu Hatay'da şiddetli rüzgar çadırları yıktı

Birçok çadır tamamen yıkılırken, vatandaşlar güvenli noktaya taşındı.

#5
Foto - Depremin vurduğu Hatay'da şiddetli rüzgar çadırları yıktı

Çadırların etrafında kum, kum torbası ve iple alınan tedbirlere rağmen şiddetli rüzgarda onlarca çadır yıkılırken, Mehmetçik ve görevliler diğer çadırların yıkılmaması için önlemler aldı.

#6
Foto - Depremin vurduğu Hatay'da şiddetli rüzgar çadırları yıktı

Görevliler vatandaşların eşyalarının ıslanmaması için palet dağıtımı da gerçekleştirdi.

#7
Foto - Depremin vurduğu Hatay'da şiddetli rüzgar çadırları yıktı

Fırtınanın gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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