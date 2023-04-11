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Yaşam
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Depremin vurduğu Adıyaman'ı şiddetli yağış göle çevirdi

2023-04-11 18:49:18
Depremin vurduğu Adıyaman'ı şiddetli yağış göle çevirdi

Adıyaman’da aniden bastıran yağmur ve dolu yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.

#1
Foto - Depremin vurduğu Adıyaman'ı şiddetli yağış göle çevirdi

Önceki gün başlayan sağanak yağış yerini şiddetli dolu ve yağmur yağışına bıraktı. Aniden şiddetli bir şekilde başlayan dolu ve yağmur yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü.

#2
Foto - Depremin vurduğu Adıyaman'ı şiddetli yağış göle çevirdi

Dakikalar içerisinde yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’ın kent merkezinde bir çok cadde ve sokak göle döndü.

#3
Foto - Depremin vurduğu Adıyaman'ı şiddetli yağış göle çevirdi

Çoğu vatandaş, göle dönen cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya geçemezken bazı vatandaşlar ise suyun içerisinde yürümek zorunda kaldı. Sürücülerinde zor anlar yaşadığı Adıyaman’da, sağanak yağış devam ediyor.

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