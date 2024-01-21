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Yaşam
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Depremin merkez üssünde yaralar sarılıyor

2024-01-21 13:37:40
Depremin merkez üssünde yaralar sarılıyor

Elazığ’da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8’lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde dönüşüm sürüyor.

#1
Foto - Depremin merkez üssünde yaralar sarılıyor

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte adeta yeniden inşa ediliyor.

#2
Foto - Depremin merkez üssünde yaralar sarılıyor

Depremin hemen ardından TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Yine ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çerçevesinde 15’i 3 artı 1 ve 14’ü 2 artı 1 olmak üzere 29 blok planlandı.

#3
Foto - Depremin merkez üssünde yaralar sarılıyor

Bu kapsamda 404 daire ve 24 dükkanın yapımında yüzde 70 aşamalarına gelindi. Öte yandan kentsel dönüşümün dışında kalan depremzede hak sahipleri için yapımına başlanan 130 dairenin ise yüzde 95 aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde teslim edileceği bildirildi.

#4
Foto - Depremin merkez üssünde yaralar sarılıyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren Saha Mühendisi İsmail Cankaya, “Kentsel dönüşüm projesi ihale çerçevesinde 29 bloğun 15’i 3 artı 1, 14’ü 2 artı 1 olmak üzere 404 konut yapımı devam ediyor.

#5
Foto - Depremin merkez üssünde yaralar sarılıyor

Şu anda yüzde 70 ilerleme kaydettik. Kaba inşaat bitti. İnce işçilik hızla devam ediyor. Burada binalarımız tünel kalıp sistemi ile yapılmaktadır. O yüzden depreme dayanıklıdır.

#6
Foto - Depremin merkez üssünde yaralar sarılıyor

Daha önce 305 konut teslim edilmişti. 130 konut daha teslim edilecek. Son olarak da 404 konut teslim edilecek” dedi.

#7
Foto - Depremin merkez üssünde yaralar sarılıyor

#8
Foto - Depremin merkez üssünde yaralar sarılıyor

#9
Foto - Depremin merkez üssünde yaralar sarılıyor

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